Вступ України до ЄС та безпека залишаються пріоритетом Польщі – віцемаршалок Сейму

Безпека та підтримка вступу України до Євросоюзу залишається одним з ключових пріоритетів для Польщі.

У цьому запевнила віцемаршалок Сейму Польщі Моніка Веліховська заступницю голови Верховної Ради Олену Кондратюк на зустрічі у Варшаві.

Зустріч Кондратюк з Веліховською у Варшаві: що обговорювали

За її словами, Польща підтримує якнайшвидше відкриття переговорів Європейського Союзу з Україною за першим фундаментальним кластером.

Зараз дивляться

Кондратюк у свою чергу подякувала Польщі за підтримку і стратегічну роль як найбільшого логістичного хабу, через який Україна отримує американське озброєння.

– Вдячні уряду Дональда Туска та міністру закордонних справ Радославу Сікорському за проактивну позицію і постійні звернення до США з проханням відновити військову допомогу Україні та запровадити жорсткіші санкції проти РФ, – наголосила Кондратюк.

Сторони також обговорили підсумки польського головування в Раді ЄС.

– На жаль, ми не змогли відкрити переговори про вступ через позицію Угорщини. Маємо сподівання на головування Данії та важливу роль Польщі у подоланні угорського вето. Наше спільне завдання відкрити переговорний процес до кінця цього року, – сказала віцеспікерка.

Серед інших тем – підготовка до конференції з питань відновлення України (URC), яка пройде цього тижня в Римі (Італія). У ній також візьме участь прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Наступного року у Варшаві планується ще одна велика конференція.

– Польща дуже зацікавлена стати хабом для повоєнного відновлення, відбудови громад та інвестицій в українську економіку. Вбачаю у цьому значний потенціал для розбудови нашої стратегічної співпраці на рівні урядів і парламентів обох держав, – наголосила Кондратюк.

Учасниці зустрічі, як співголови Парламентської асамблеї України та Польщі, також попередньо домовилися, що наступне засідання Асамблеї відбудеться у вересні 2025 року в Україні.

Фото: Сейм Польщі

Джерело : Верховна Рада

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.