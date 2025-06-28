Понад 2 тис. польських компаній готові долучитися до відбудови України – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що понад 2 тисячі польських компаній зацікавлені взяти участь у повоєнній відбудові України.

Про це Анджей Дуда сказав під час спільної пресконференції у Києві із президентом Володимиром Зеленським.

Президент України подякував Анджею Дуді за ту підтримку, яку Польща надала українцям від самого початку повномасштабної війни.

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Оборонна співпраця та допомога у відбудові України

Під час зустрічі у Києві Зеленський та Дуда обговорили співпрацю у військово-оборонному комплексі.

– Президент України наголосив, щоб польські фірми більше цікавилися співпрацею, зокрема у виробництві дронів. У Польщі знають, що Україна дуже динамічно розвиває свою військову промисловість, – заявив Анджей Дуда.

За його словами, на сьогодні вже понад 2 тисячі польських компаній висловили свою зацікавленість взяти участь у відбудові України.

– Я сподіваюсь, що польські фірми активно братимуть участь у відбудові України, – заявив президент Польщі.

А ще Анджей Дуда висловив сподівання, що після його президентської каденції новий президент Польщі Кароль Навроцький та Україна лише поглиблюватимуть співпрацю.

Анджей Дуда прибув до Києва 28 червня. На залізничному вокзалі його зустрічали очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга та тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

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