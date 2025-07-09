Наймасштабніше засудження агресора у новітній історії: Стефанішина про рішення ЄСПЛ

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина 9 липня назвала рішення ЄСПЛ у справі України та Нідерландів проти Росії “безпрецедентним”.

Про це вона написала у себе в Facebook.

Рішення ЄСПЛ – наймасштабніше засудження агресора в історії Ради Європи

Стефанішина підкреслила, що в якості третьої сторони до цієї справи приєдналось 26 країн, громадські організації, Фонд авіакатастрофи МН17 та індивідуальні заявники.

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– Неймовірно. Європейський суд з прав людини виніс безпрецедентне рішення у справі Україна-Нідерланди проти Росії – найбільш масштабне засудження агресора в історії Ради Європи і можливо у новітній історії, – написала вона.

За оцінками віцепрем’єрки, у жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження міжнародною спільнотою кричущої зневаги до засад міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни.

Вона пояснила, що хоча РФ виключили із Ради Європи у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення в Україну, це не означає, що для росіян перестала діяти Конвенція про захист прав людини.

– Конвенція містить важливу норму: при виключенні держави з Ради Європи Конвенція продовжує діяти для неї впродовж шести місяців. Тому ЄСПЛ встановлював порушення до 16 вересня 2022 року – моменту остаточного припинення дії Конвенції для РФ, – додала вона.

Тепер, за словами віцепрем’єрки, для притягнення агресора до відповідальності доведеться використати й інші міжнародні правові механізми.

Стефанішина підкреслила, що такі безпрецедентні порушення “не могли бути здійснені без прямого схвалення, заохочення та підтримки вищих органів влади Росії”.

– Дії представників російської держави не були нічим обмежені – масштабні порушення прав людини здійснювалися у величезних масштабах без жодного покарання як частина далекосяжної адміністративної системи, – вважає міністерка.

На її думку, очікувати отримати справедливість в російських судах – те саме, що жити ілюзіями, адже вони повністю заперечують причетність своєї країни і відмовляються співпрацювати.

І хоча питання компенсації за статтею 41 Конвенції ще розглядається, воно має враховувати створення Реєстру збитків Радою Європи та поточні обговорення майбутнього компенсаційного механізму, наголошує Стефанішина.

Вона підкреслила, що це рішення стало “фундаментальним кроком до справедливості та відновлення міжнародного права”.

Міністерка пообіцяла, що Мін’юст продовжуватиме безкомпромісну боротьбу за притягнення РФ до відповідальності через усі доступні міжнародні судові механізми.

Джерело: Ольга Стефанішина

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