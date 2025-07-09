Самое масштабное осуждение агрессора в новейшей истории: Стефанишина о решении ЕСПЧ

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина 9 июля назвала решение ЕСПЧ по делу Украины и Нидерландов против России “беспрецедентным”.

Об этом она написала у себя в Facebook.

Решение ЕСПЧ – самое масштабное осуждение агрессора в истории Совета Европы

Стефанишина подчеркнула, что в качестве третьей стороны к этому делу присоединились 26 стран, общественные организации, Фонд авиакатастрофы МН17 и индивидуальные заявители.

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– Невероятно. Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентное решение по делу Украина-Нидерланды против России – самое масштабное осуждение агрессора в истории Совета Европы и, возможно, в новейшей истории, – написала она.

По оценкам вице-премьера, ни в одном из предыдущих конфликтов не было столь единодушного осуждения международным сообществом вопиющего пренебрежения принципам международного правопорядка, установленного после Второй мировой войны.

Она пояснила, что хотя РФ исключили из Совета Европы в марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения в Украину, это не означает, что для россиян перестала действовать Конвенция о защите прав человека.

– Конвенция содержит важную норму: при исключении государства из Совета Европы Конвенция продолжает действовать для него в течение шести месяцев. Поэтому ЕСПЧ устанавливал нарушение до 16 сентября 2022 года – момента окончательного прекращения действия Конвенции для РФ, – добавила она.

Теперь, по словам вице-премьера, для привлечения агрессора к ответственности придется использовать и другие международные правовые механизмы.

Стефанишина подчеркнула, что такие беспрецедентные нарушения “не могли быть осуществлены без прямого одобрения, поощрения и поддержки высших органов власти России”.

– Действия представителей российского государства не были ничем ограничены – масштабные нарушения прав человека осуществлялись в огромных масштабах без какого-либо наказания как часть далеко идущей административной системы, – считает министр.

По ее мнению, ожидать справедливости в российских судах – все равно что жить иллюзиями, ведь они полностью отрицают причастность своей страны и отказываются сотрудничать.

И хотя вопрос компенсации по статье 41 Конвенции еще рассматривается, он должен учитывать создание Реестра убытков Советом Европы и текущие обсуждения будущего компенсационного механизма, отмечает Стефанишина.

Она подчеркнула, что это решение стало “фундаментальным шагом к справедливости и восстановлению международного права”.

Министр пообещала, что Минюст будет продолжать бескомпромиссную борьбу за привлечение РФ к ответственности через все доступные международные судебные механизмы.

Источник: Ольга Стефанишина

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