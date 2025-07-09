Рішення ЄСПЛ стане основою для спецтрибуналу щодо злочинів РФ – уповноважена Сокоренко

Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко повідомляє, що рішення ЄСПЛ про визнання системних та масових порушень прав людини, вчинених Росією проти України, стануть основою для спецтрибуналу.

Про це вона повідомила під час онлайн-брифінгу в середу, 9 липня.

Спецтрибунал щодо російських злочинів – що це означає

Таке використання рішення ЄСПЛ стане можливим завдяки тому, що суд “конкретно описав контекст війьскової агресії Росії”, зазначила Сокоренко.

Зараз дивляться

– Щодо спецтрибуналу по агресії. На мою думку, це рішення буде дуже помічним і корисним у роботі майбутнього спецтрибуналу по агресії… ЄСПЛ дуже конкретно описав контекст військової агресії РФ… Висновки (ЄСПЛ) мають стати основою для роботи спецтрибуналу. Думаю, що так і буде в перспективі, – розповіла вона.

Уповноважена вважає, що ЄСПЛ показав, що російська риторика чітко показує мету Кремля знищити Україну як суб’єкт міжнародного права.

Які ще наслідки очікують РФ після рішення ЄСПЛ

Також уповноважена у справах ЄСПЛ вважає, що одним із наслідків стане те, що стане легше розглядати ті індивідуальні скарги до ЄСПЛ проти РФ, які уже були подані раніше.

Вона пояснила, що суд зараз може розглянути тільки ті індивідуальні позови, які уже були подані, а розгляд нових більше не в юрисдикції ЄСПЛ.

– Європейський суд не буде брати відповідні скарги (індивідуальні)… Але це не означає, що немає тих порушень, яких зазнають українці, – сказала Сокоренко.

Нагадаємо, 9 липня ЄСПЛ оголосив, що саме Росія винна у справі Україна та Нідерланди проти РФ.

Фото: Маргарита Сокоренко

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