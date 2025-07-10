Коли та хто може затримати за порушення правил військового обліку — пояснення адвоката
В Україні передбачена відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку. У деяких випадках відповідні органи можуть здійснювати адміністративне затримання, доставляти до ТЦК і СП тощо.
Адвокат, керівний партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько пояснив Фактам ICTV, в яких випадках здійснюють адміністративне затримання, хто уповноважений це робити, коли людину можуть доставити до ТЦК і СП, а також хто нестиме відповідальність, якщо її утримують більше відведеного законом часу — детальніше читайте в матеріалі.
Порушення правил військового обліку
Ігор Ясько зазначив, що лише Національній поліції України надано право здійснювати адміністративне затримання військовозобовʼязаних у разі порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, доставляти їх до ТЦК та СП (статті 259 та 262 КУпАП, частина 3 статті 38 закону України Про військовий обовʼязок і військову службу).
Працівники ТЦК і СП не мають права затримувати громадян самі, але можуть робити офіційний запит до поліції для доставлення порушника до центру комплектування.
Тобто, ТЦК і СП можуть звертатися до Нацполіції щодо доставлення до них осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтями 210, 210-1 КУпАП (абзац 36 пункту 9 Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки).
Затримання можливе у разі фіксації правопорушення, зокрема:
- Неявка за повісткою, непроходження медкомісії (ВЛК), відсутність оновлення облікових даних, порушення обліку місця проживання/роботи/освіти, ігнорування навчальних зборів тощо.
- Якщо громадянин оголошений у розшук ТЦК за ст. 210 чи 210‑1 КУпАП — відсутність документа або є статус у розшуку, який дозволяє поліції затримати та доставити порушника для складання протоколу.
- Якщо під час перевірки виявили порушення.
- На прикордонних пунктах, блокпостах, під час перевірки документів поліція може затримати:
- за відсутність військово-облікового документа;
- невідповідність даних реєстру Оберіг;
- за перебування у розшуку.
Відповідно до статті 262 КУпАП, працівники Національної поліції мають право здійснити адміністративне затримання.
За словами адвоката Олени Воронкової, військовозобов’язані можуть потрапити до розшуку з кількох причин. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, оголошення у розшук у питаннях мобілізації відбувається у разі порушення громадянами статей 210 та 210-1 цього Кодексу:
- неявка за повісткою,
- непроходження ВЛК,
- неоновлення даних.
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– Затримання проводиться згідно з статтею 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення, – зазначає адвокат Олена Воронкова.
Примусове доставлення до ТЦК здійснюється для складання протоколу, якщо це неможливо зробити на місці. Тобто, якщо особа не з’явилася за повісткою і була оголошена в розшук, то при її виявленні працівники поліції мають доставити її до ТЦК для складання адміністративного протоколу.
Коли громадянина можуть затримати
Адвокат Ігор Ясько перерахував випадки, коли громадянина може бути затримано:
- у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання, доставлення громадянина до ТЦК і СП на підставі статей 261 і 262 КУпАП;
- у разі відмови прослідувати до ТЦК і СП поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 КУпАП під час перевірки військово-облікових документів, якщо встановлено, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені Порядком від 30 грудня 2022 р. № 1487 або законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, виявлено розбіжностей військово-облікового документа з даними в ЄДР.
У такому випадку старший групи оповіщення пропонує прослідувати до ТЦК і СП для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення персональних даних, військово-облікового документа з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, пояснив Ігор Ясько.
— Тобто підставою для затримання та доставлення правопорушника є звернення до органів Національної поліції про доставлення громадян, які вчинили правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Під час наявності позначки “розшук” працівники поліції здійснюють затримання, доставлення порушника до ТЦК і СП, — зазначив адвокат.
Доставлення правопорушника до ТЦК та СП відбувається на підставі статті 259 КУпАП. Таке затримання можливе лише з метою складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення та за неможливості його складення на місці вчинення правопорушення.
За його словами, доставлення може відбуватися до ТЦК і СП, в якому військовозобовʼязаний перебуває на обліку, або ж до будь-якого іншого районного ТЦК і СП.
Коли затримання і доставлення до ТЦК є незаконним
Якщо військовозобовʼязаний не вчинив жодних правопорушень, то затримання та доставлення є незаконним. Якщо районний ТЦК і СП не має доказів порушення норм мобілізаційного законодавства, то немає підстав для складення протоколу. Тому його можна буде оскаржити, — каже експерт.
Під час затримання військовозобовʼязаний має право знати причини затримання та місце направлення. Також громадяни мають право залучати адвокатів до складання протоколу та винесення постанови, звернув увагу Ігор Ясько.
— Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три години. Все інше не є законним. Якщо поліція порушила вимоги закону України Про Національну поліцію, норми КПКУ та права затриманого, прокуратура притягає працівників поліції до відповідальності, — наголосив адвокат.
Важливо зазначити, що стаття 258 КУпАП доповнилася нормою про те, що протокол за статтями 210 і 210-1 не складається, якщо порушення скоєно в особливий період, або особа не з’явилася в ТЦК без поважних причин, або не повідомила причину неприбуття за повісткою.
Але військовозобов’язаний має бути належним чином повідомлений про дату, час і місце виклику. Тобто якщо особа не оновила свої дані, не повідомила про зміну особистих даних, не з’явилася за повісткою, то ТЦК виносить ухвалу про штраф без протоколу, пояснив адвокат.