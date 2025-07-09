Решение ЕСПЧ станет основой для спецтрибунала по преступлениям РФ – уполномоченная Сокоренко

Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко сообщает, что решение ЕСПЧ о признании системных и массовых нарушений прав человека, совершенных Россией против Украины, станет основой для спецтрибунала.

Об этом она сообщила во время онлайн-брифинга в среду, 9 июля.

Спецтрибунал по российским преступлениям – что это означает

Такое использование решения ЕСПЧ станет возможным благодаря тому, что суд “конкретно описал контекст военной агрессии России”, отметила Сокоренко.

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– Относительно спецтрибунала по агрессии. По моему мнению, это решение будет очень полезным в работе будущего спецтрибунала по агрессии… ЕСПЧ очень конкретно описал контекст военной агрессии РФ… Выводы (ЕСПЧ) должны стать основой для работы спецтрибунала. Думаю, что так и будет в перспективе, – рассказала она.

Уполномоченная считает, что ЕСПЧ показал, что российская риторика четко показывает цель Кремля уничтожить Украину как субъект международного права.

Какие еще последствия ожидают РФ после решения ЕСПЧ

Также уполномоченная по делам ЕСПЧ считает, что одним из последствий станет то, что станет легче рассматривать те индивидуальные жалобы в ЕСПЧ против РФ, которые уже были поданы ранее.

Она пояснила, что суд сейчас может рассмотреть только те индивидуальные иски, которые уже были поданы, а рассмотрение новых больше не в юрисдикции ЕСПЧ.

– Европейский суд не будет принимать соответствующие жалобы (индивидуальные)… Но это не означает, что нет тех нарушений, которым подвергаются украинцы, – сказала Сокоренко.

Напомним, 9 июля ЕСПЧ объявил, что именно Россия виновна в деле Украина и Нидерланды против РФ.

Фото: Маргарита Сокоренко

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