Росія винна: ЄСПЛ оголосив рішення у справі України і Нідерландів проти РФ

У середу, 9 липня, Європейський суд із прав людини оголосив рішення по суті у справі Україна й Нідерланди проти Росії.

Про це повідомляється на сайті ЄСПЛ.

Рішення у справі Україна й Нідерланди проти Росії: що відомо

Як видно з трансляції суду, під час оголошення рішення російські представники були відсутніми.

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У цій справі об’єднали чотири міждержавні скарги проти Росії до ЄСПЛ з боку України та Нідерландів:

№ 8019/16 – Україна проти Росії: порушення під час нападу росіян на Донбасі, збиття МН17, примусова праця, тортури і таке інше.

№ 28525/20 – Нідерланди проти Росії: обставини та наслідки збиття рейсу МН17.

№ 43800/14 – Україна проти Росії: викрадення українських дітей і незаконне переміщення їх у РФ.

№ 11055/22 – Україна проти Росії: грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення, яке почалось 24 лютого 2022 року.

У зв’язку з цим, суд одностайно визнав, що має юрисдикцію за даними скаргами до тих подій, що стались до 16 вересня 2022 року (припинення членства РФ у Раді Європи).

Росію визнали винною у численних порушеннях прав людини, які відбувалися на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022, а також підкреслили, що її дії мали масовий і системний характер.

Серед порушень РФ – свавільні вбивства цивільних і військовополонених, позбавлення волі, нелюдське поводження, застосування тортур, ігнорування наслідків ударів по цивільному населенню, системне придушення української ідентичності та вивезення як дорослого населення, так і дітей або вглиб окупованих територій, або до Росії.

Крім того, саме Росію визнали відповідальною за те, що стало можливим збиття рейсу MH17 над Донбасом з російського ЗРК Бук.

Суд постановив, що вимагає від Росії:

негайно почати співпрацю, щоб створити міжнародний та незалежний механізм для повернення українських дітей, які були депортовані,

звільнити або повернути усіх людей, яких незаконно вивезли до РФ та на окуповані території,

припинити придушувати українську мову на окупованих територіях і вносити свої доктрини через освіту, порушуючи другий протокол першої конвенції.

Чому рішення ЄСПЛ є історичним: пояснення Мін’юсту

Мін’юст України, коментуючи це рішення, підкреслив, що воно є історичним – адже має безпрецедентний характер і вже може вважатися одним з найвагоміших у практиці міждержавних справ.

– Суд не лише підтвердив системні та масові порушення прав людини, вчинені РФ з 2014 року на окупованих територіях України та під час повномасштабної агресії, а й окреслив ширший правовий контекст, – пояснили в міністерстві.

Так, у суді визнали, що Росія цілеспрямовано намагається знищити українську державу як суб’єкт міжнародного права. І її агресія не обмежується лише Україною – існує глобальна загроза, що ставить під сумнів саму ідею правового співіснування держав у світі.

Кремль, зокрема, демонструє ворожість і до інших держав-членів Ради Європи, тож нинішній російський режим несумісний із євопейськими цілями, цінностями та засадничими принципами.

– За 10 років роботи над цією справою Міністерство юстиції зібрало та подало до ЄСПЛ масштабний масив доказів. Завдяки цій титанічній роботі Україна сьогодні отримала результат, який без перебільшення можна назвати перемогою на міжнародній арені та черговим вагомим кроком до забезпечення всеосяжної відповідальності РФ, – резюмували у Мін’юсті.

Нагадаємо, проміжне рішення Суду вже встановило відповідальність Росії 23 січня 2023 року.

Тоді ЄСПЛ дійшов висновку щодо подій на сході України у 2014 році – ті території перебували під юрисдикцією Росії, яка захопила їх своїми військами.

Отже саме країна-агресор має відповідати за збиття рейсу MH17 над окупованими нею територіями.

Джерело: сайт ЄСПЛ, Мін’юст

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