Президентка Єврокомісії оголосила про створення спецфонду відновлення України

Про створення Європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ляєн про створення спеціального фонду відновлення України

– Я особливо рада оголосити сьогодні про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, найбільшого у світі фонду акцій для підтримки відновлення, – сказала вона під час виступу на Конференції з питань відновлення України у Римі.

Фонд заснований спільно з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею, а також за участі Європейського інвестиційного банку.

Фон дер Ляєн наголосила, що разом із приватним сектором цей фонд дасть початок інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливі сировинні матеріали та у галузі подвійного призначення.

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Нагадаємо, що 10 липня у Римі стартувала Конференція з питань відновлення України (URC2025). Вона зібрала близько 5 тис. учасників.

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