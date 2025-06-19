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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Міносвіти оновило правила дистанційного навчання з 1 вересня: що зміниться

онлайн- освіта в Україні
Фото: Depositphotos

Міністерство освіти оновило правила дистанційного навчання для шкіл по всій Україні, а також дітей, які зараз перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Онлайн-освіта: що зміниться

  1. Відтепер дистанційні класи можуть бути меншими. Мінімум — 20 учнів, але якщо школа в селі, прифронтовій зоні чи на ТОТ — навіть 10, а у містах має бути не менше 15. Це дає шанс навіть маленьким школам продовжувати навчання онлайн.
  2. Якщо в закладі лише один-два класи з усієї паралелі — він все одно може працювати дистанційно (за винятком спеціальних і спеціалізованих шкіл).
  3. Для дітей, які живуть за кордоном. Якщо дитина ходить у школу за місцем проживання, вона може паралельно відвідувати уроки українознавства онлайн — до 8 годин на тиждень. Якщо ж ні — можна повністю навчатися дистанційно або обрати індивідуальні форми (екстернат чи сімейну).
  4. Для дітей, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, передбачено педагогічний патронаж. Тобто персональні заняття з учителем, який отримуватиме оплату за навчання конкретного учня.

Усі адаптовані зміни, що стосуються особливостей дистанційного навчання, набудуть чинності  з 1 вересня 2025 року.

Оновлені правила дадуть змогу гнучко реагувати на виклики воєнного часу та забезпечити доступ до якісної освіти для всіх українських дітей.

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Джерело: Міносвіти

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