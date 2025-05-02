На травневі без інтернету: кіберрозвідка України потужно атакувала провайдерів Сибіру

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони напередодні російських травневих свят атакували інфраструктуру великих інтернет-провайдерів РФ. У результаті тисячі користувачів опинилися без доступу до інтернету.

– Із 30 квітня до 2 травня в російських ЗМІ та пабліках фіксують численні звернення і скарги користувачів, які не можуть скористатися послугами інтернет-провайдерів, – ідеться в повідомленні.

Атака на компанії в Сибіру

Зокрема, внаслідок DDOS-атак було перевантажено та виведено з ладу сервери чотирьох філій компанії в Сибіру, а саме в Новосибірську, Новокузнецьку, Кемерові та Красноярську.

Представники інтернет-провайдерів підтверджують факт потужної DDOS-атаки, фіксують збої в роботі особистого кабінету і мобільного застосунку Мои Сибсети, а також закликають користувачів припинити скаржитися, оскільки перевантажується ще й телефонна лінія.

Зараз дивляться

Телеком-оператор Сибсети (Сибірські мережі) заснований 2004 року і надає послуги з доступу в широкосмуговий інтернет, IP-телефонію та цифрове телебачення. Працює в 39 містах Сибіру.

Як повідомлялося, у січні поточного року кіберфахівці ГУР здійснили DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній Газпром і Газпромнефть.

Джерело : Укрінформ

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