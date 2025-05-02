Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського, попри протокол Ватикану
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня
Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу: 5 невідомих фактів
Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

На травневі без інтернету: кіберрозвідка України потужно атакувала провайдерів Сибіру

кібератака провайдерів Сибіру
Фото: Pexels

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони напередодні російських травневих свят атакували інфраструктуру великих інтернет-провайдерів РФ. У результаті тисячі користувачів опинилися без доступу до інтернету.

– Із 30 квітня до 2 травня в російських ЗМІ та пабліках фіксують численні звернення і скарги користувачів, які не можуть скористатися послугами інтернет-провайдерів, – ідеться в повідомленні.

Атака на компанії в Сибіру

Зокрема, внаслідок DDOS-атак було перевантажено та виведено з ладу сервери чотирьох філій компанії в Сибіру, а саме в Новосибірську, Новокузнецьку, Кемерові та Красноярську.

Представники інтернет-провайдерів підтверджують факт потужної DDOS-атаки, фіксують збої в роботі особистого кабінету і мобільного застосунку Мои Сибсети, а також закликають користувачів припинити скаржитися, оскільки перевантажується ще й телефонна лінія.

Зараз дивляться

Телеком-оператор Сибсети (Сибірські мережі) заснований 2004 року і надає послуги з доступу в широкосмуговий інтернет, IP-телефонію та цифрове телебачення. Працює в 39 містах Сибіру.

Як повідомлялося, у січні поточного року кіберфахівці ГУР здійснили DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній Газпром і Газпромнефть.

Читайте також
Кошта про причини блекауту в Європі: Наразі немає жодних ознак кібератаки
Антоніу Кошта

Джерело: Укрінформ
Кібератака, Міноборони, Розвідка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь