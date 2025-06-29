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Відбивав атаку РФ 29 червня: загиблому пілоту F-16 Устименку присвоїли Героя України

Максим Устименко

Президент України Володимир Зеленський указом посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка полковнику Максиму Устименку.

Про це йдеться на сайті президента України.

– За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка УстименкуМаксиму Юрійовичу – полковнику (посмертно), – йдеться в указі №444/2025.

Що відомо про загиблого пілота F-16 Устименка

У ніч проти 29 червня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Під час відбиття повітряних цілей, на жаль, загинув пілот F-16 Максим Устименко.

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Як зауважив голова держави у своєму вечірньому відеозверненні, “Максим Устименко воював ще з часів АТО, він освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку – дійсно важливі результати для України”.

Він був однокурсником загиблого у 2023 році українського льотчика Андрія Пільщикова Джуса.

Фото: Лілія Авер’янова

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