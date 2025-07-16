Рада підтримала відставку Шмигаля з посади прем’єр-міністра

Верховна Рада на пленарнову засіданні 16 липня голосами 261 народного депутата підтримала заяву Дениса Шмигаля про звільнення з посади прем’єр-міністра України.

Відставка Шмигаля

Зазначимо, що проти не проголосував жоден депутат, утрималось четверо, а не голосувало 55 нардепів. Наразі усі міністри стали виконуючими обов’язки, нового прем’єр-міністра оберуть завтра, 17 липня.

Напередодні Денис Шмигаль, який обіймав посаду глави уряду з 4 березня 2020 року, написав заяву про відставку.

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У новому уряді він стане міністром оборони замість Рустема Умєрова, якого розглядають як головного та поки єдиного кандидата на посаду посла України у США.

Раніше нардеп Ярослав Железняк пояснював, що сьогодні відбудеться засідання фракції Слуги народу, далі вони мають внести кандидатуру Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра.

За його словами, голосування за нового премʼєра і склад уряду відбудеться вже завтра, 17 липня.

14 липня президент Володимир Зеленський запропонував віцепрем’єрці Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів і наголосив, що очікує програму дій нового уряду.

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