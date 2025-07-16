Рада підтримала відставку Шмигаля з посади прем’єр-міністра
Верховна Рада на пленарнову засіданні 16 липня голосами 261 народного депутата підтримала заяву Дениса Шмигаля про звільнення з посади прем’єр-міністра України.
Відставка Шмигаля
Зазначимо, що проти не проголосував жоден депутат, утрималось четверо, а не голосувало 55 нардепів. Наразі усі міністри стали виконуючими обов’язки, нового прем’єр-міністра оберуть завтра, 17 липня.
Напередодні Денис Шмигаль, який обіймав посаду глави уряду з 4 березня 2020 року, написав заяву про відставку.
У новому уряді він стане міністром оборони замість Рустема Умєрова, якого розглядають як головного та поки єдиного кандидата на посаду посла України у США.
Раніше нардеп Ярослав Железняк пояснював, що сьогодні відбудеться засідання фракції Слуги народу, далі вони мають внести кандидатуру Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра.
За його словами, голосування за нового премʼєра і склад уряду відбудеться вже завтра, 17 липня.
14 липня президент Володимир Зеленський запропонував віцепрем’єрці Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів і наголосив, що очікує програму дій нового уряду.