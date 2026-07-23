В Україні вже понад рік діє державна програма Контракт 18-24, яка дає молодим добровольцям можливість укласти контракт зі Збройними силами та отримати виплату 1 млн військовим.

Але за цей час умови програми кілька разів змінювалися, зокрема уряд розширив перелік підрозділів, а також запустив окремий напрям для операторів безпілотників. Крім того, право на мільйон гривень отримали й окремі військовослужбовці, які вже проходять службу.

Розповідаємо, як отримати 1 мільйон гривень добровольцям, хто може претендувати на виплату та які умови діють зараз.

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Як працює програма Контракт 18-24

Експериментальний проєкт Контракт 18-24 уряд запустив у лютому 2025 року. Його реалізацію регулює постанова Кабінету міністрів №153 від 11 лютого 2025 року. Згодом документ кілька разів оновлювали.

Спочатку програма передбачала можливість укласти короткостроковий контракт лише для молодих добровольців віком від 18 до 25 років. Згодом її розширили, поширивши дію на підрозділи Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Наразі існує два основні формати участі у програмі.

Контракт 18-24: як отримати мільйон

Класичний Контракт 18-24 розрахований на один рік служби. Він доступний для молодих людей віком від 18 до 24 років, які добровільно вирішили вступити до війська.

За цією програмою доброволець може проходити службу у:

Сухопутних військах ЗСУ;

Десантно-штурмових військах;

Військово-морських силах;

Силах територіальної оборони;

Державній прикордонній службі;

Національній гвардії України.

Саме в межах цієї програми передбачена виплата 1 млн військовим.

Гроші виплачують поетапно. Після укладення контракту військовослужбовець отримує 200 тис. грн, а решту 800 тис. грн виплачують двома частинами протягом проходження служби за умови виконання вимог програми.

Окремо військові отримують щомісячне грошове забезпечення та доплати за виконання бойових завдань. Загалом вони можуть становити до 120 тис. грн на місяць.

Контракт 18-24 для операторів дронів

Пізніше держава запровадила ще один напрям, а саме Контракт 18-24 Дрони.

Він орієнтований на військових, які проходитимуть службу за спеціальностями, пов’язаними з безпілотними системами.

На відміну від класичного контракту, цей формат укладають на два роки. При цьому обов’язковою умовою є щонайменше 12 місяців участі у виконанні бойових завдань.

Фінансові умови залишаються такими ж: доброволець також може отримати 1 млн грн, з яких 200 тис. грн виплачують після підписання контракту, а решту під час проходження служби.

Які ще гарантії передбачає контракт

Окрім одноразової винагороди, учасники програми отримують низку соціальних гарантій.

Серед них:

компенсація оренди житла під час служби;

повне медичне забезпечення;

право скористатися програмою єОселя із нульовою ставкою після завершення контракту;

безоплатний проїзд;

навчання у закладах освіти за державний кошт у межах встановлених квот;

можливість виїзду за кордон після завершення контракту;

право самостійно обирати місце проходження військово-лікарської комісії;

звільнення від мобілізації строком на один рік після завершення служби.

Як отримати 1 мільйон військовим до 25-ти років

Подати заявку на участь у програмі можна кількома способами:

Міністерства оборони через офіційний сайт

у застосунку Резерв+;

у центрах рекрутингу;

безпосередньо у військових частинах.

Після подання анкети кандидат разом із рекрутером обирає військову частину та проходить кілька етапів відбору.

Серед них:

співбесіда;

професійно-психологічний відбір;

медичний огляд.

Після підписання контракту майбутній військовослужбовець проходить підготовку, яка складається з кількох етапів: базова військова підготовка триває не менше 45 діб, фахова іде 14 діб, ще 14 діб відведено на адаптацію безпосередньо у військовій частині.

Як отримати мільйон, якщо вже у війську

Окремі зміни уряд вніс і для тих військовослужбовців, які вже проходять службу.

Згідно зі змінами до постанови №153, 1 мільйон гривень для військовослужбовців можуть отримати не лише нові добровольці.

Право на виплату мають також військові рядового, сержантського та старшинського складу, яких мобілізували або які уклали контракт у віці до 25 років у період з 24 лютого 2022 року.

При цьому право на винагороду зберігається навіть тоді, коли військовослужбовцю вже виповнилося понад 25 років. Головною умовою є те, що він розпочав службу до досягнення цього віку.

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