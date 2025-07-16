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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Вибух у Токмаку: знищено екіпаж російського дрона Скат 350М

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 16 липня 2025 року на околиці тимчасово окупованого Токмака, що в Запорізькій області, стався потужний вибух.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки України, у повітря злетів зелений УАЗ 452, відомий також як “буханка”.

Вибух у Токмаку: ЗСУ підірвали “буханку” окупантів

У салоні транспортного засобу перебували двоє російських військових – оператори аеророзвідки, які керували безпілотним літальним апаратом Скат 350М.

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Як зазначили в ГУР, цей тип БпЛА окупанти застосовували для виявлення українських позицій на Запорізькому напрямку, а також для коригування вогню артилерії проти Сил безпеки та оборони України.

Унаслідок вибуху обидва оператори, разом із ворожим безпілотником, що перевозився всередині авто, були знищені.

Нагадаємо, бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Кабул 9 у взаємодії із союзними підрозділами успішно знищили залізничний склад з паливом для російської армії на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Від удару українських дронів по російських цистернах із пальним у небо здійнялися чорні стовпи диму та вогню.

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