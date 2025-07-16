Взрыв в Токмаке: уничтожен экипаж российского дрона Скат 350М
Утром 16 июля 2025 года на окраине временно оккупированного Токмака, что в Запорожской области, произошел мощный взрыв.
Как сообщили в Главном управлении разведки Украины, в воздух взлетел зеленый УАЗ 452, известный также как “буханка”.
Взрыв в Токмаке: ВСУ взорвали “буханку” оккупантов
В салоне транспортного средства находились двое российских военных — операторы аэроразведки, которые управляли беспилотным летательным аппаратом Скат 350М.
Как отметили в ГУР, этот тип БпЛА оккупанты применяли для выявления украинских позиций на Запорожском направлении, а также для корректировки огня артиллерии против Сил безопасности и обороны Украины.
В результате взрыва оба оператора, вместе с вражеским беспилотником, который перевозился внутри авто, были уничтожены.
Напомним, бойцы спецподразделения Главного управления разведки Кабул 9 во взаимодействии с союзными подразделениями успешно уничтожили железнодорожный состав с топливом для российской армии на временно оккупированной территории Запорожской области.
От удара украинских дронов по российским цистернам с горючим в небо поднялись черные столбы дыма и огня.