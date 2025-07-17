Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету міністрів України (КМУ).

Кабінет міністрів України: хто увійшов до нового уряду

Голосування проходило пакетом (крім міністра оборони та міністра закордонних справ, кандидатури яких вносить глава держави). За призначення нового складу КМУ на пленарному засіданні проголосували 253 народні депутати.

До нового Кабінету міністрів увійшли:

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Федоров Михайло Альбертович – перший віце-прем’єр-міністр України міністр цифрової трансформації України;

– перший віце-прем’єр-міністр України міністр цифрової трансформації України; Кулеба Олексій Володимирович – віцепрем’єр-міністр з відновлення України міністр розвитку громад та територій України;

– віцепрем’єр-міністр з відновлення України міністр розвитку громад та територій України; Качка Тарас Андрійович – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

– віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Бідний Матвій Вікторович – міністр молоді та спорту України;

– міністр молоді та спорту України; Галущенко Герман Валерійович – міністр юстиції України;

– міністр юстиції України; Гринчук Світлана Василівна – міністр енергетики України;

– міністр енергетики України; Калмикова Наталія Фернандівна – міністр у справах ветеранів України;

– міністр у справах ветеранів України; Клименко Ігор Володимирович – міністр внутрішніх справ України;

– міністр внутрішніх справ України; Лісовий Оксен Васильович – міністр освіти і науки України;

– міністр освіти і науки України; Ляшко Віктор Кирилович – міністр охорони здоров’я України;

– міністр охорони здоров’я України; Марченко Сергій Михайлович – міністр фінансів України;

– міністр фінансів України; Соболєв Олексій Дмитрович – міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;

– міністр економіки, довкілля та сільського господарства України; Улютін Денис Валерійович – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Водночас, новий Кабінет міністрів ще не має нового міністра культури, оскільки як зазначав раніше голова фракції правлячої партії Слуга народу Давид Арахамія, консультації по кандидатурам ще продовжуються.

Нагадаємо, що 17 липня міністром оборони призначили Дениса Шмигаля, який раніше обіймав посаду прем’єр-міністра. Через нього також будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості.

Вчора відставку Шмигаля 261 голосом підтримали депутати Верховної Ради.

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