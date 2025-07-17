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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Зеленський відповів, коли відбудеться демобілізація в Україні

Зеленський
Фото: Офіс президента

Демобілізація військовослужбовців відбудеться, коли Україна переможе російського ворога. До того часу має відбутися якісна ротація українських бійців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням щодо призначення нового уряду.

Демобілізація в Україні: Зеленський відповів, коли відбудеться

Під час засідання парламенту народний депутат України Олексій Гончаренко запитав у Володимира Зеленського про законопроєкт, який мав встановити чіткі терміни військової служби.

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Проте президент відповів, що наші люди та героїчні військові повернуться додому, коли Україна переможе ворога – російського диктатора Володимира Путіна.

За словами Зеленського, всередині нашої країни немає ворогів, і він нікому не радить ставати на цей бік.

– Наші герої заслуговують якісних ротацій. Такі як ти… Коли такі як ви будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут, – стверджує глава держави.

У відповідь народний депутат обурився на слова президента та почав вигукувати слово “ганьба”.

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Джерело: Ярослав Железняк

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