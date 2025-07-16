Мобілізація після 60 років: чоловіки зможуть укладати військові контракти

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №13229, яким дозволяється приймати на військову службу за контрактом осіб, які досягли граничного віку — 60 років, за умови їхньої придатності за станом здоров’я.

Про це повідомляє народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

За його словами, за законопроєкт №13229 у другому читанні проголосували 306 народних депутатів.

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Як зазначається, в умовах воєнного стану громадяни віком від 60 років зможуть укладати контракт на службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях. Для цього необхідна згода командира частини, а для офіцерів — також погодження Генерального штабу ЗСУ.

Початковий строк контракту для таких військовослужбовців становить один рік із можливістю продовження на ще один рік. На час служби встановлюється двомісячний випробувальний термін. У разі невідповідності вимогам контракт може бути достроково розірвано.

Законом передбачено, що у разі припинення воєнного стану — контракт також автоматично розривається. Граничний вік перебування на службі для цих категорій військовослужбовців не встановлюється.

Водночас закон встановлює низку бюрократичних етапів для ухвалення рішення, що викликає запитання щодо ефективності такого підходу в умовах війни.

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