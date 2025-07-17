Зеленский ответил, когда состоится демобилизация в Украине

Демобилизация военнослужащих состоится, когда Украина победит российского врага. К тому времени должна состояться качественная ротация украинских бойцов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде перед голосованием по назначению нового правительства.

Демобилизация в Украине: Зеленский ответил, когда состоится

Во время заседания парламента народный депутат Украины Алексей Гончаренко спросил у Владимира Зеленского о законопроекте, который должен был установить четкие сроки военной службы.

Сейчас смотрят

Однако президент ответил, что наши люди и героические военные вернутся домой, когда Украина победит врага — российского диктатора Владимира Путина.

По словам Зеленского, внутри нашей страны нет врагов, и он никому не советует становиться на эту сторону.

-. Наши герои заслуживают качественных ротаций. Такие как ты… Когда такие как вы будете на фронте помогать им, а не только здесь, — утверждает глава государства.

В ответ народный депутат возмутился на слова президента и начал выкрикивать слово “ганьба”.

Источник: Ярослав Железняк

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.