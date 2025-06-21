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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Російська акторка Валентина Тализіна померла на 91-му році життя

Валентина Тализіна

Російська акторка Валентина Тализіна померла 21 червня на 91-му році життя.

Про це повідомляє Театр Моссовета, де служила актриса.

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– Театр Моссовета з глибоким сумом повідомляє, що сьогодні, 21 червня 2025 року, не стало народної артистки Росії Валентини Іларіонівни Тализіної, – йдеться в повідомленні.

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Фото: Театр Моссовета

Джерело: Интерфакс

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