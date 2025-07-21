Україні потрібно ще $6 млрд для закупівлі зброї цього року – Шмигаль

Україні необхідно $6 млрд щоб покрити дефіцит на закупівлю озброєння цього року.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль під час 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Україні не вистачає $6 млрд на зброю

– Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель. Це дасть нам змогу створити більше безпілотників FPV, щоб утримувати лінію фронту, більше безпілотників-перехоплювачів для протидії атакам Шахедів та додаткову зброю глибокого удару, щоб повернути війну до Росії, – сказав він на засіданні у форматі Рамштайн.

Також Шмигаль нагадав про необхідність готуватися до 2026 року та закликав партнерів передбачити фінансування України у своїх бюджетах на той період.

Зараз дивляться

– Безпечні позики – це ще одне критичне джерело фінансування на наступний рік, і нам потрібно забезпечити включення України до цієї програми, — зазначив він.

29-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн проходить у понеділок, 21 липня, в онлайн-форматі під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Участь у заході беруть понад 50 представників країн. Серед них – генеральний секретар НАТО, верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, міністр оборони США, а також представники десятків країн-членів НАТО й партнерів.

Україну представляє міністр оборони Денис Шмигаль, для якого це перша участь у засіданні Рамштайн.

Також присутні секретар РНБО Рустем Умєров, який раніше очолював Міноборони, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

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