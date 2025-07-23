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Чекаємо наших удома: Зеленський про підготовку нового етапу обміну

Обмін полоненими 12 червня 2025
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у середу цілий день триває підготовка нового етапу обміну полонених.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні у 23 липня.

Зеленський про новий обмін полоненими

– Сьогодні ж увесь день – підготовка нового етапу обміну. Ми чекаємо наших удома. Дуже важливо, що попри всі складнощі українці повертаються додому, – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що було немало випадків, коли військові були у списках зниклих безвісти, а потім їх знаходили у російському полоні.

Зараз дивляться

– Щоразу ми все це дуже уважно перевіряємо, – зазначив глава держави.

Напередодні Зеленський повідомив, що очікується кілька нових етапів обмінів між Україною та Росією у межах домовленостей другої зустрічі в Стамбулі.

Він сказав, що роботу координує секретар РНБО, проте залучені усі необхідні сили та інституції.

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