Події ночі 23 липня: атака України, аварія Mirage-2000 та новий закон про НАБУ

У ніч проти 23 липня у Сумах і Кривому Розі пролунали потужні вибухи.

Російські окупанти атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру та житлові об’єкти. Вибухи також лунали і в Росії.

Також ввечері сталася аварія винищувача Mirage-2000 – пілот катапультувався.

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Тим часом Верховна Рада ухвалила закон, який, на думку експертів, суттєво обмежує незалежність НАБУ та САП.

Що сталося за ніч 23 липня 2025 року – читайте у добірці на сайті Факти ICTV.

Вибухи у Сумах

У ніч на середу, 23 липня, Суми сколихнула серія потужних вибухів. У деяких мікрорайонах обласного центру було зафіксовано перебої з електропостачанням.

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, цієї ночі противник продовжив обстріли цивільної інфраструктури Сумської області.

АТ Сумиобленерго підтвердило проблеми з розподілом електроенергії. У компанії зазначили, що зникнення електрики у Сумах та навколишніх районах спричинене ударами російських військ по об’єктах критичної інфраструктури.

– Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району, — зазначив керівник ОВА.

За його словами, медичні заклади та інші важливі об’єкти були оперативно переведені на резервне живлення.

Також він повідомив, що відновлювальні роботи вже тривають, але процес повернення електропостачання може зайняти певний час.

Вибухи у Кривому-Розі

Потужні вибухи сьогодні вночі пролунали і в Кривому-Розі, під час спроби атаки міста ударними дронами Shahed.

Інформацію про звуки вибухів у місті першими повідомили місцеві журналісти.

Згодом голова Криворізької районної державної адміністрації Євген Ситниченко підтвердив, що в місті було гучно.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про масовану атаку дронів Shahed.

Зафіксовано влучання безпілотників у кількох точках — зокрема, в підприємство та приватні будинки. У результаті атак виникли пожежі, які оперативно ліквідували.

За попередньою інформацією, внаслідок вибухів у Кривому Розі постраждалих немає.

Аварія винищувача Mirage-2000

Увечері 22 липня 2025 року під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, переданому Україні Францією, сталася технічна несправність, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Як зазначили у ПС, пілот негайно сповістив керівника польотів про виникнення аварійної ситуації. Він діяв відповідно до інструкцій у критичних умовах та успішно катапультувався.

Пошуково-рятувальна група швидко виявила льотчика, його стан оцінюється як стабільний.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що пілот зміг відвести винищувач подалі від населеного пункту.

За його словами, льотчик грамотно виконав усі дії у складній ситуації.

– Літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту, – підкреслив Ігнат.

Він також додав, що подібні випадки з авіаційною технікою у небі трапляються навіть у світовій практиці, і з’ясування причин аварії наразі триває.

Жертв і постраждалих на землі немає. Для встановлення обставин інциденту створено спеціальну комісію.

Закон про НАБУ та САП

22 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12414, що вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України.

В антикорупційних органах заявляють, що ці зміни “фактично знищують незалежність НАБУ і САП”.

За документ проголосували 263 депутати, повідомив Ярослав Железняк.

– Ми блокували трибуну. За цей зашквар не голосували. Але мені дуже гидко та соромно за людей в залі, які з народних депутатів за 6 років скотилися до цього, – заявив нардеп.

Пізніше він повідомив, що зареєстрував блокувальну постанову, яка тимчасово забороняє спікеру підписувати закон. Проте вже за годину Руслан Стефанчук підписав законопроєкт і направив його президенту Володимиру Зеленському.

У НАБУ та САП попереджають, що зміни фактично підпорядковують їх генпрокурору:

генпрокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може делегувати це іншому прокурору;

може давати письмові вказівки детективам і змінювати підслідність;

має право закривати справи на вимогу захисту;

вирішує спори щодо підслідності;

особисто підписує підозри топпосадовцям;

лише генпрокурор вирішує, хто входить до групи прокурорів — керівник САП цього права позбавлений.

Вибухи у Росії

Жителі Новочеркаська, що у Ростовській області РФ, повідомили про атаку безпілотників.

У соціальних мережах поширюються численні відео, які, за словами очевидців, зафіксовані на місці подій. Зокрема, йдеться про удари по району залізничного вокзалу та Новочеркаській ДРЕС.

За інформацією видання ASTRA, після атаки в місті було перекрито рух на залізничному переїзді. Один із водіїв повідомив, що через це утворився затор.

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