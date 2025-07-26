Грозові дощі на Заході, аномальна спека – на Півдні: погода на тиждень в Україні

В Україні очікується різкий контраст погоди протягом цих вихідних і наступними днями. Наприкінці тижня температура повітря сягне аномальних +38°C.

Найспекотніше буде у південних та центральних областях, де пануватиме суха та задушлива погода. Натомість на Заході та Півночі України очікуються грози, а місцями – град і поривчастий вітер.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха розповіла Фактам ICTV, якою буде погода з 26 липня до 3 серпня 2025 року, а також на які дні краще планувати поїздки.

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Якою буде погода на вихідні

За словами синоптикині, найближчими днями в Україні по території прогнозується досить різноманітна погода.

Вона розповіла, що у південній частині України триматиметься суха погода і з сильною спекою.

Однак на Заході та Півночі країни періодично проходитимуть дощі різної інтенсивності.

Дещо свіжіше вдень може бути лише у західних областях унаслідок більшої хмарності та опадів.

Атмосферні фронти з заходу більше впливатимуть на погоду в західних та північних регіонах, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

– Це буде особливо відчутно 27-28 липня, – поділилася Птуха.

Атмосферні фронти зумовлюватимуть там нестійку погоду з помірними, а місцями навіть з нічними дощами, зазначила вона.

Температура вночі у багатьох регіонах України триматиметься на рівні від +15°C до +21°C, а на Півдні країни – навіть до +24°C.

– Це вважаються тропічні ночі, адже вище +15°C. Звичайно, це дуже тепло, – пояснила синоптикиня.

Вдень завтра у західних, також і у північних областях, буде дещо свіжіше: від +23°C до +29°C максимум.

В інших регіонах України вже спостерігатиметься від +28°C до +34°C. Водночас на Півдні, місцями також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях, утримуватиметься сильна спека від +35°C до +38°C.

Прогноз погоди на тиждень в Україні

– Починаючи з вівторка, 29 липня, сильних змін не прогнозується. Буде практично так само. У західних і північних областях, подекуди центральних пройдуть короткочасні грозові дощі, – розповіла синоптикиня.

На Півдні та Сході України не очікуватиметься опадів.

Температури будуть так само високими: вночі від +16°C до +22°C, а на Півдні може бути навіть до +25°C.

На Заході очікуються трохи нижчі – від +12°C до +17°C в нічні години. А ось у денні години в західних областях буде навіть прохолодніше – від +18°C до +23°C, порівняно з неділею та понеділком, 27 та 28 липня.

У північних областях від +25°C до +30°C, у більшості центральних і східних – від +28°C до +34°C.

Переважно у південних регіонах залишатиметься аномальна спека: від +35°C до +38°C.

– На кінець наступного тижня вже буде менше опадів. Західні температури також почнуть відходити. Там лише на початку серпня будуть локальні дощики на лівобережжі, – пояснила вона.

Починаючи з четверга, 31 липня, така сильна спека має відступити з південних областей. Але все одно стовпчики термометрів триматимуться на рівні +30°C. Водночас залишатиметься від +28°C до +34°C на південному Сході.

Погода на тиждень в Україні: на які дні краще планувати поїздки

– Залежить, куди саме люди планують їхати та що вони хочуть побачити. Якщо говорити про західні області, то краще утриматися від поїздки 26, 27, 28 та 29 липня, якщо не хочете потрапити під дощ. Там місцями можуть бути дощі та опади, особливо це стосується 27 та 28 липня, – наголосила синоптикиня.

Вона пояснила, що будуть інтенсивні дощі в західних областях, безпосередньо в Карпатах, тому треба бути уважними та обережними.

– Якщо до моря, то погода ніби сприятлива, тому що буде менше опадів та сонячно. Але там дуже спекотно. У пікові години, особливо з 12:00 до 16:00, краще не перебувати на сонці. Від +35°C до +38°C – це сильна спека, яка для організму людини є дуже виснажливою, – резюмувала Наталя Птуха.

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