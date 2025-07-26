ППО, артснаряди та засоби РЕБ: Сирський на Рамштайні попросив більше зброї
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн разом із Міністром оборони України.
Під час заходу обговорювалися питання подальшої військової підтримки України та пріоритетні потреби ЗСУ.
Про це повідомив Сирський у Telegram.
На Рамштайні обговорили пріоритетні потреби ЗСУ
На засіданні у форматі Рамштайн головнокомандувач ЗСУ окреслив першочергові потреби українського війська для ефективного захисту від російської агресії.
Серед ключового — засоби протиповітряної оборони та ракети до них, артилерійські снаряди, далекобійне озброєння, системи радіоелектронної боротьби, радари та безпілотні системи.
За словами Сирського, мета українських військових — не лише зламати російську військову машину, а й зберегти життя цивільних і військових.
— Переконаний: лише спільними зусиллями ми можемо зупинити російську агресію тут і зараз, що є невід’ємним елементом колективної безпеки для народів Європи та всього демократичного світу, — заявив головнокомандувач.
Сирський подякував партнерам за постійну підтримку, яка критично важлива для зміцнення обороноздатності України.
— Ще раз висловлюю щиру вдячність державам-партнерам та їхнім народам за вагомий внесок у відбиття Україною російської агресії, — зазначив він.
Нагадаємо, що Олександр Сирський обіймає посаду головнокомандувача ЗСУ з 8 лютого 2024 року.
Фото: Олександр Сирський