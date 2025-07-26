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ППО, артснаряди та засоби РЕБ: Сирський на Рамштайні попросив більше зброї

Сирський на Рамштайні закликав до посилення військової допомоги

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн разом із Міністром оборони України.

Під час заходу обговорювалися питання подальшої військової підтримки України та пріоритетні потреби ЗСУ.

Про це повідомив Сирський у Telegram.

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На Рамштайні обговорили пріоритетні потреби ЗСУ

На засіданні у форматі Рамштайн головнокомандувач ЗСУ окреслив першочергові потреби українського війська для ефективного захисту від російської агресії.

Серед ключового — засоби протиповітряної оборони та ракети до них, артилерійські снаряди, далекобійне озброєння, системи радіоелектронної боротьби, радари та безпілотні системи.

За словами Сирського, мета українських військових — не лише зламати російську військову машину, а й зберегти життя цивільних і військових.

— Переконаний: лише спільними зусиллями ми можемо зупинити російську агресію тут і зараз, що є невід’ємним елементом колективної безпеки для народів Європи та всього демократичного світу, — заявив головнокомандувач.

Сирський подякував партнерам за постійну підтримку, яка критично важлива для зміцнення обороноздатності України.

— Ще раз висловлюю щиру вдячність державам-партнерам та їхнім народам за вагомий внесок у відбиття Україною російської агресії, — зазначив він.

Нагадаємо, що Олександр Сирський обіймає посаду головнокомандувача ЗСУ з 8 лютого 2024 року.

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Сирський

Фото: Олександр Сирський

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