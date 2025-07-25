Тисяча вбитих та поранених щодня: Сирський назвав ціну “літнього наступу” РФ

Російська армія платить максимальну ціну за спробу провести “літній наступ” – щоденні втрати ворога сягають близько тисячі вбитими та пораненими.

Про це заявив на засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Наслідки “літнього наступу” для російської армії

– Взяв участь у засіданні Ставки. Детально доповів про ситуацію на фронті. Найгарячіші напрямки – Покровський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, Добропільський, Лиманський, – розповів головнокомандувач.

Він додав, що Сили оборони “мужньо тримають натиск і знищують окупантів”.

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– За спробу “літнього наступу” РФ платить максимальну ціну – близько тисячі вбитих і скалічених російських солдатів щодня, – зазначив Сирський.

На Ставці також мова йшла про посилення стійкості, оборони та забезпечення армії безпілотниками, зокрема дронами-перехоплювачами.

– Армія потребує більше БпЛА, щоб зберігати життя наших військовослужбовців, життя наших цивільних у тилу, – наголосив головнокомандувач.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони знищили близько 980 тис. окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення по 25 липня 2025 року армія ворога втратила 1 047 250 вбитими і пораненими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 248-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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