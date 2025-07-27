Україна просить ЄС розширити санкції на криптовалюти та тіньовий флот РФ

Україна розраховує, що наступний 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу проти РФ стосуватиметься капітанів тіньового флоту, військово-промислового комплексу та фінансових транзакцій.

Про це в телемарафоні заявив радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Пріоритети 19-го пакету санкцій проти РФ

За його словами, санкціонування одного капітана тіньового флоту в 18-му пакеті відразу дало результат.

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Україна хоче додати капітанів тіньового флоту, морські термінали, портову інфраструктуру, можливо страхові компанії – все, що співпрацює з російським тіньовим флотом.

— Що ми хочемо бачити у наступному чи наступних санкційних пакетах: по-перше, це протидія нафтовій інфраструктурі РФ, – сказав Власюк.

Друга велика тема – російський ВПК.

— Ми пропонуємо ряд нових категорій товарів і речовин для розширення списку критичних компонентів. Найближчим часом ми побачимо новий санкційний пакет від РНБО, який стосуватиметься вузьких сфер ВПК, – додав Власюк.

Уповноважений президента зауважив, що Захід та Україна хочуть глибше розібратися зі способами неконвенційних фінансових транзакцій, які Росія використовує для обходу санкцій: криптовалюти, стейблкоїни.

Нагадаємо, французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад заявив 23 липня, що новий пакет санкцій ЄС щодо РФ буде ухвалено якомога швидше для максимального тиску на Росію.

18-й пакет санкцій ЄС проти РФ було затверджено 18 липня.

До нього увійшли 22 російські та два китайські банки, компанії російського ВПК та білоруські підприємства оборонної промисловості.

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