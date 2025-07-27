СЗР: санкції призвели до ізоляції Калінінграда та зростання витрат

Західні санкції значно посилили ізоляцію російського Калінінграда, який не має сухопутного сполучення з рештою території РФ.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зростання витрат та логістичні проблеми у Калінінграді

Після запровадження санкцій у 2022 році витрати Росії на транзит вантажів зросли, особливо на маршрутах до Калінінградської області.

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За даними розвідки, раніше більшість постачань здійснювалися через Литву, однак через квоти та обмеження цей маршрут значно втратив у доступності.

Навантаження змістилося на морські шляхи: якщо у 2019 році каботаж становив 0,4 млн тонн, то у 2024 році лише компанія Оборонлогістика перевезла понад 2 млн тонн.

Проте поромна інфраструктура виявилася перевантаженою – черги, дефіцит місць і скорочення флоту ускладнюють постачання.

Малий бізнес опинився в найгіршому становищі: великі оператори завчасно резервують місця завдяки адміністративному ресурсу, фактично витісняючи дрібних перевізників з ринку.

За даними СЗР, санкції не лише дестабілізують логістику, але й поглиблюють соціально-економічні дисбаланси в регіоні, демонструючи вразливість російської системи.

Нагадаємо, що до 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ внесли 22 російські та два китайські банки, чотири компанії, пов’язані з російським фондом прямих інвестицій, ️️а також вісім компаній військово-промислового комплексу Білорусі.

Фото: Служба зовнішньої розвідки

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