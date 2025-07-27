Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя
Де розташований ідентифікаційний код на ID-паспорті: швидке роз’яснення
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

СЗР: санкції призвели до ізоляції Калінінграда та зростання витрат

Калінінград у транспортній блокаді через західні санкції – розвідка

Західні санкції значно посилили ізоляцію російського Калінінграда, який не має сухопутного сполучення з рештою території РФ.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зростання витрат та логістичні проблеми у Калінінграді

Після запровадження санкцій у 2022 році витрати Росії на транзит вантажів зросли, особливо на маршрутах до Калінінградської області.

Зараз дивляться

За даними розвідки, раніше більшість постачань здійснювалися через Литву, однак через квоти та обмеження цей маршрут значно втратив у доступності.

Навантаження змістилося на морські шляхи: якщо у 2019 році каботаж становив 0,4 млн тонн, то у 2024 році лише компанія Оборонлогістика перевезла понад 2 млн тонн.

Проте поромна інфраструктура виявилася перевантаженою – черги, дефіцит місць і скорочення флоту ускладнюють постачання.

Малий бізнес опинився в найгіршому становищі: великі оператори завчасно резервують місця завдяки адміністративному ресурсу, фактично витісняючи дрібних перевізників з ринку.

За даними СЗР, санкції не лише дестабілізують логістику, але й поглиблюють соціально-економічні дисбаланси в регіоні, демонструючи вразливість російської системи.

Нагадаємо, що до 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ внесли 22 російські та два китайські банки, чотири компанії, пов’язані з російським фондом прямих інвестицій, ️️а також вісім компаній військово-промислового комплексу Білорусі.

Читайте також
У списку – 135 танкерів: Британія вдарила санкціями по “тіньовому флоту” РФ
суховантаж сухогруз судно

Фото: Служба зовнішньої розвідки

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніКалінінградСанкції проти Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь