Посилив штурми: ворог намагається взяти під контроль Антонівський міст біля Херсона

Протягом останнього тижня загострилася ситуація на Придніпровському (Херсонському) напрямку: росіяни намагаються захопити залізничну частину Антонівського мосту.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Ситуація на Придніпровському напрямку: що відомо

За словами Владислава Волошина, за останній час ворог значно активізував штурмові дії біля Антонівського мосту, зокрема його залізничної частини.

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— За тиждень зафіксовано понад 50 атак, тоді як раніше було 3–4 спроби на день. Нині кількість ворожих штурмів сягає десятка щодня, — каже речник.

Залізнична частина Антонівського мосту є стратегічною точкою на найвужчому місці Дніпра, що дає змогу противнику завдавати ударів по правому берегу, де закріплені українські оборонці.

Російські війська намагаються будь-якою ціною захопити ці позиції, задіявши спецпризначенців, які проводять штурми та вчиняють диверсії.

Також тривають спроби російських військ встановити контроль над островами в дельті Дніпра.

Якщо раніше атаки точилися на одному-двох напрямках, відтепер ворог активізувався по всій острівній зоні.

Під ударами опинилися острови Забич, Козулиський, Нестрига, Великий Потьомкінський та Білогрудий. Там російські сили намагаються взяти під контроль ці острови.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в регіонах.

Джерело : Радіо Свобода

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