Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Що зміниться для ВПО з 1 серпня: виплати, житло та працевлаштування
Формула-1: де дивитися трансляції перегонів в Україні сезону-2025
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Посилив штурми: ворог намагається взяти під контроль Антонівський міст біля Херсона

Антонівський міст
Фото: УНІАН

Протягом останнього тижня загострилася ситуація на Придніпровському (Херсонському) напрямку: росіяни намагаються захопити залізничну частину Антонівського мосту.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Ситуація на Придніпровському напрямку: що відомо

За словами Владислава Волошина, за останній час ворог значно активізував штурмові дії біля Антонівського мосту, зокрема його залізничної частини.

Зараз дивляться

— За тиждень зафіксовано понад 50 атак, тоді як раніше було 3–4 спроби на день. Нині кількість ворожих штурмів сягає десятка щодня, — каже речник.

Залізнична частина Антонівського мосту є стратегічною точкою на найвужчому місці Дніпра, що дає змогу противнику завдавати ударів по правому берегу, де закріплені українські оборонці.

Російські війська намагаються будь-якою ціною захопити ці позиції, задіявши спецпризначенців, які проводять штурми та вчиняють диверсії.

Також тривають спроби російських військ встановити контроль над островами в дельті Дніпра.

Якщо раніше атаки точилися на одному-двох напрямках, відтепер ворог активізувався по всій острівній зоні.

Під ударами опинилися острови Забич, Козулиський, Нестрига, Великий Потьомкінський та Білогрудий. Там російські сили намагаються взяти під контроль ці острови.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в регіонах.

Читайте також
На Придніпров’ї кількість атак РФ зросла на 55% — Волошин
Війна в Україні

Джерело: Радіо Свобода

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВладислав ВолошинКримФронт
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь