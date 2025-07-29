Усилил штурмы: враг пытается взять под контроль Антоновский мост возле Херсона

В течение последней недели обострилась ситуация на Приднепровском (Херсонском) направлении: россияне пытаются захватить железнодорожную часть Антоновского моста.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Ситуация на Приднепровском направлении: что известно

По словам Владислава Волошина, в последнее время враг значительно активизировал штурмовые действия возле Антоновского моста, в частности — его железнодорожной части.

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— За неделю зафиксировано более 50 атак, тогда как раньше было 3-4 попытки в день. Сейчас количество вражеских штурмов достигает десятка ежедневно, — говорит спикер.

Железнодорожная часть Антоновского моста является стратегической точкой на самом узком месте Днепра, что позволяет противнику наносить удары по правому берегу, где закреплены украинские защитники.

Российские войска пытаются любой ценой захватить эти позиции, задействовав спецназовцев, которые проводят штурмы и совершают диверсии.

Также продолжаются попытки российских войск установить контроль над островами в дельте Днепра.

Если раньше атаки шли на одном-двух направлениях, то теперь враг активизировался по всей островной зоне.

Под ударами оказались острова Забич, Козулиский, Нестрига, Большой Потемкинский и Белогрудый. Там российские силы пытаются взять под контроль эти острова.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в регионах.

Источник : Радио Свобода

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