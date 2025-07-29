У Києві СБУ та поліція проводять безпекові заходи у Деснянському районі: що відомо

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та іншими підрозділами Сил оборони проводить планові безпекові заходи у Деснянському районі столиці.

Про це повідомили у Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.

Безпекові заходи у столиці: що відомо

Мета — перевірка рівня антитерористичного та контрдиверсійного захисту в місцях масового скупчення людей.

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Правоохоронці оглядають окремі будівлі, житлові приміщення, офіси, заклади громадського обслуговування, а також проводять перевірку документів у громадян та оглядають автотранспорт. У межах заходів також оцінюється захищеність місцевої інфраструктури від терористичних загроз.

Під час відпрацювань можливі тимчасові обмеження руху, перевірки особистих речей і документів. Служба безпеки закликає мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і дотримуватись комендантської години.

У СБУ наголошують, що всі дії відбуваються відповідно до чинного законодавства та з повагою до прав і свобод громадян.

Нагадаємо, 26 червня Служба безпеки України та Нацполіція спільно з іншими підрозділами Сил оборони проводила планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва.

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