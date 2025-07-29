Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и другими подразделениями Сил обороны проводит плановые мероприятия по безопасности в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщили в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

Мероприятия по безопасности в столице: что известно

Цель — проверка уровня антитеррористической и контрдиверсионной защиты в местах массового скопления людей.

Правоохранители осматривают отдельные здания, жилые помещения, офисы, заведения общественного обслуживания, а также проводят проверку документов у граждан и осматривают автотранспорт. В рамках мероприятий также оценивается защищенность местной инфраструктуры от террористических угроз.

Во время отработок возможны временные ограничения движения, проверки личных вещей и документов. Служба безопасности призывает жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и соблюдать комендантский час.

В СБУ отмечают, что все действия происходят в соответствии с действующим законодательством и с уважением к правам и свободам граждан.

Напомним, 26 июня Служба безопасности Украины и Нацполиция совместно с другими подразделениями Сил обороны проводила плановые мероприятия по безопасности на территории Шевченковского района Киева.

