СБУ проводить контррозвідувальні заходи у центрі Києва: що відомо
Служба безпеки України та Нацполіція спільно з іншими підрозділами Сил оборони сьогодні проводять планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва.
Безпекові заходи СБУ у Києві 26 червня
З урахуванням правового режиму воєнного стану силовики перевіряють місця масового перебування людей задля виявлення заборонених до обігу предметів.
Під час безпекових заходів правоохоронці:
- оглядають території, окремі будівці і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо);
- перевіряють громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
- вивчають стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.
В СБУ попередили, що під час проведення цих заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів та огляд автотранспорту.
Тому просять із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.
Відповідно, треба мати при собі документи, що посвідчують особу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 219-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.