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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

СБУ проводить контррозвідувальні заходи у центрі Києва: що відомо

СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України та Нацполіція спільно з іншими підрозділами Сил оборони сьогодні проводять планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва.

Безпекові заходи СБУ у Києві 26 червня

З урахуванням правового режиму воєнного стану силовики перевіряють місця масового перебування людей задля виявлення заборонених до обігу предметів.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

Зараз дивляться
  • оглядають території, окремі будівці і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо);
  • перевіряють громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
  • вивчають стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

В СБУ попередили, що під час проведення цих заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів та огляд автотранспорту.

Тому просять із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

Відповідно, треба мати при собі документи, що посвідчують особу.

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Джерело: СБУ

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