СБУ проводить контррозвідувальні заходи у центрі Києва: що відомо

Служба безпеки України та Нацполіція спільно з іншими підрозділами Сил оборони сьогодні проводять планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва.

Безпекові заходи СБУ у Києві 26 червня

З урахуванням правового режиму воєнного стану силовики перевіряють місця масового перебування людей задля виявлення заборонених до обігу предметів.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

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оглядають території, окремі будівці і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо);

перевіряють громадян, які перебувають на відповідній місцевості;

вивчають стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

В СБУ попередили, що під час проведення цих заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів та огляд автотранспорту.

Тому просять із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

Відповідно, треба мати при собі документи, що посвідчують особу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 219-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : СБУ

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