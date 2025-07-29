Зеленський направив до Ради законопроєкт щодо відзнаки Хрестом бойових заслуг: даватиме реальні речі воїнам

Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав та направив до Верховної Ради законопроєкт для воїнів, нагороджених Хрестом бойових заслуг.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні за підсумками 29 липня 2025 року.

Зеленський про Хрест бойових заслуг

– Це об’єктивно висока нагорода, але де-юре зараз Хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу, – звернув увагу Зеленський.

За його словами, надалі ця нагорода даватиме воїнам реальні речі.

Зараз дивляться

За ієрархією нагород Хрест бойових заслуг буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького, анонсував президент.

Станом на сьогодні, Хрестом бойових заслуг відзначені 318 воїнів, зазначив Володимир Зеленський.

– Кожен заслуговує на нашу з вами вдячність. Прошу Верховну Раду України оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування, сказав президент.

Варто зазначити, що у 2022 році тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг, якого нагородив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про російські обстріли України

За словами Володимира Зеленського, сьогодні був важкий день.

У Запорізькій області було багато загиблих і поранених унаслідок удару російських бомб по виправній колонії, зазначив він.

– Росіяни знали, що це цивільний об’єкт, не могли не знати. Шістнадцять людей убиті цим ударом. Мої співчуття. Ще 43 людини були поранені, – сказав глава держави.

Він розповів, що жорстокий удар також був по місту Кам’янське – по території лікарні.

– Три людини були вбиті, ще багато поранених. Харківщина – теж російські удари, теж втрати. Донеччина – щодня удари, – сказав Зеленський.

На його думку, Росія абсолютно не звертає уваги на всіх у світі, хто прагне закінчити цю війну.

– Тільки вчора була дуже потрібна заява президента Трампа. Багато підтримки у світі. Але все одно обстріли та навіть показові вбивства росіянами наших людей тривають, – наголосив він.

Кожен такий російський удар і російське хамство у відповідь на вимоги світу закінчити війну тільки підтверджує, що тиск потрібен, заявив Зеленський.

За його словами, потрібно більше санкцій проти Росії, стабільна підтримка України та захисту життя, а також скоординована дипломатія заради миру. Президент подякував усім, хто саме так працює разом з Україною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.