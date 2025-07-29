Кондратюк закликала бойкотувати російську делегацію на конференції у Женеві

Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, яка представляє Україну на Всесвітній конференції голів парламентів у Женеві, виступила з різкою заявою щодо участі в ній делегації Росії на чолі з Валентиною Матвієнко.

– Я закликаю учасників Конференції спікерів до бойкоту будь-яких публічних заходів за участі цієї міжнародної злочинниці – Матвієнко. Будь-яке спільне фото чи рукостискання з нею – означає стати на бік агресора. І це буде обов’язково використано російською пропагандою з метою виправдання злочинів РФ, – зазначила Кондратюк у Facebook.

Делегація РФ у Женеві

Міжпарламентський союз організовує конференцію приблизно раз на п’ять років. Попри дію персональних санкцій, Матвієнко прибула до Швейцарії, що викликало обурення української делегації.

Олена Кондратюк переконана, що такі візити підривають ефективність санкційної політики.

Зараз дивляться

– Підсанкційні особи не можуть спокійно літати на світові зібрання. Не можуть поширювати свої наративи на найбільш представницьких майданчиках. У чому тоді зміст санкцій? – зауважила вона.

Віцеспікерка також заявила, що планує використати трибуну саміту, щоб донести правду про війну: обстріли, загибель мирних мешканців, викрадених українських дітей, яких Росія тримає як заручників, потребу України в ППО, а також фальшиві заяви РФ про готовність до миру.

– Матвієнко як особа, яка схвалила збройну агресію Росії та всі подальші злочини проти України, має сидіти на лаві підсудних Спеціального міжнародного трибуналу, – заявила Кондратюк.

Віцеспікерка нагадала, що створення такого трибуналу підтримала і Швейцарія, яка тепер приймає у себе російських політиків, що безумовно підтримують війну в нашій країні та окупацію українських територій.

Фото: Олена Кондратюк

Джерело : Верховна Рада

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