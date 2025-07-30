Шмигаль окреслив головне на новій посаді: зброя, аудит, міжнародна підтримка

Денис Шмигаль в інтерв’ю ВВС назвав свої основні завдання на посаді глави Міноборони. Серед них – аудит міжнародних домовленостей, залучення міжнародного фінансування, суттєве збільшення виробництва зброї.

Шмигаль – про пріоритети на посаді глави Міноборони

Глава оборонного відомства розповів, що нині підписано 28 безпекових угод.

– Зараз ми робимо аудит міжнародних домовленостей, зобов’язань по наших безпекових угодах, по домовленостях на всіх Рамштайнах, які були. Відповідно, дивимося, що є в нас з точки зору зброї, міжнародної військової допомоги і коштів на цей і на наступний рік. Це основний елемент, – розповів міністр.

Окрім того, зараз формується концепція механізму залучення коштів, ресурсів і зброї в межах 5% внеску в НАТО від наших партнерів.

Зараз дивляться

– Стабільне завдання – залучення міжнародного фінансування і безпекова допомога, – додав Шмигаль.

За його словами, “важливе публічне завдання від президента – збільшити до 50% виробництво власної зброї”. Мова йде як про дрони-перехоплювачі, так і про артилерію чи броньовані автомобілі.

Шмигаль розповів, що на закупівлю зброї Україна витрачає власні кошти, які закладені в бюджеті на сектор безпеки і оборони. Йдеться про близько 700 млрд грн, додатково вдалося наблизити близько 300 млрд грн. Тобто всього майже трильйон.

– Зараз ми приблизно 40% закуповуємо в українських виробників. Спроможність українських виробників зростає, і президент поставив завдання збільшити до кінця року на 10% обсяги замовлень. В тому числі і для того сьогодні об’єднується Міністерство оборони з Міністерством стратегічних галузей промисловості, – зазначив міністр.

Далі планується запуск Defence City – екосистеми для оборонних технологій.

– Це один з елементів, який дозволить нам масштабувати українське виробництво і понад 50%, особливо у співпраці з нашими партнерами, – додав Шмигаль.

Він також розповів про ініціативи президента – Будуйте з Україною і Будуйте в Україні.

– Це дві ініціативи, які фактично дозволяють нам залучати інвесторів в Україну і створювати тут спільні підприємства для виробництва зброї для українських збройних сил, – зауважив міністр.

Окрім того, планується створення спільних підприємств за межами України.

– Коли український виробник створює спільне підприємство з європейським партнером, на їхній території будується завод без загрози його знищення ракетами або дронами, а вироблена продукція передається Збройним силам України повністю або в якомусь максимальному відсотку – це вигідно усім сторонам, – пояснив він.

При цьому 80% виробленого буде передаватися Україні, 20% – залишиться на складах країни розташування підприємства.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигаля главою Міністерства оборони України. Він обіймав посаду прем’єр-міністра понад 5 років.

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