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Ірина Гамалій, редакторка сайту
4 хв.

Найсерйозніший виклик – перемога у війні: Шмигаль розповів, чому очолив Міноборони

Денис Шмигаль
Фото: УНІАН

Денис Шмигаль після п’яти з половиною років на посаді прем’єр-міністра пішов на “пониження” та очолив Міністерство оборони України.

Цю посаду йому запропонував президент Володимир Зеленський, щоб посилити роль Умєрова у переговорах, розповів Шмигаль в інтерв’ю ВВС.

Очолити Міноборони запропонував президент

 – Як і посаду прем’єр-міністра, посаду міністра оборони теж запропонував президент Володимир Зеленський. Зараз у нього є бачення того, як країна має рухатись далі, де є необхідність посилювати відповідні урядові структури, – у нас відбулася зустріч, ми з президентом поговорили, він зробив цю пропозицію у зв’язку з необхідністю посилення ролі попереднього міністра оборони в переговорному процесі, – сказав Шмигаль.

На питання, чи мало це такий вигляд, ныби Рустем Умєров зараз більше необхідний як переговорник, Шмигаль відповів, що “в певних переговорних процесах — так”. Бачення президента було таке, що Умєров має бути головою переговорної групи та секретарем РНБО.

Зараз дивляться

– Відповідно, ми з президентом поговорили, він запитав, чи не погодився б я очолити Міністерство оборони. Я погодився, бо як українець я не бачу більш важливого, більш серйозного виклику сьогодні, ніж перемогти в цій війні, – додав Шмигаль.

За його словами, посада прем’єр-міністра є більш загальнополітичною, а посада міністра оборони – дуже конкретною.

– Далі ми рухалися паралельно з президентом в частині трансформації уряду і всіх наступних кроків, – зазначив очільник Міноборони.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигаля главою Міністерства оборони України. Він обіймав посаду прем’єр-міністра України з 4 березня 2020 року.

18 липня Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Умєров очолював Міністерство оборони України з 6 вересня 2023 року до 16 липня 2025-го.

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