Сибіга після удару по Києву: Трамп був терплячим, час обнулити часові рамки для РФ

Після чергового нічного удару Росії по столиці міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до рішучих дій проти Кремля та публічно звернувся до міжнародної спільноти.

Сибіга закликав до рішучих дій щодо Кремля

У своєму дописі на платформі X (Twitter) він опублікував фото зруйнованого під’їзду багатоповерхового будинку у Києві.

За словами міністра, наслідки атаки тяжкі: є загиблі, частина людей залишається під завалами, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема школи та медичні установи.

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– Напевно, вже час обнулити усі часові рамки, які давали Путіну для демонстрації конструктиву. Президент Трамп був дуже щедрим і надто терплячим з Путіним, намагаючись знайти рішення, – підкреслив Сибіга.

Він також зазначив, що дії глави Кремля мають ознаки свідомого злочинного наміру. Глава МЗС наголосив, що час для вагань минув і міжнародна відповідь має бути максимально жорсткою.

– Усе існування цього воєнного злочинця звелося до цієї беззмістовної війни, у якій він не може перемогти, але й не хоче її припиняти… Настав час для максимального тиску на Москву. Пора синхронізувати усі санкційні кроки… і забезпечити мир завдяки силі, – додав він.

Міністр також підкреслив, що така позиція має стати не лише реакцією на окрему трагедію, а системною відповіддю на весь характер дій російської влади.

Атака на Київ 31 липня

Нагадаємо, внаслідок російського комбінованого удару по столиці загинули щонайменше сім людей, серед яких 6-річний хлопчик. Постраждали 82, 10 з них діти, зокрема 5-місячне немовля.

У Києві десятки потрощених обʼєктів цивільної інфраструктури, а також згорілі авто.

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