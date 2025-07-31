В Києві оголосили День жалоби за загиблими від російської атаки 31 липня

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на місто.

Про це він повідомив у себе в соцмережах.

Коли в Києві день жалоби

За його словами завтра, 1 серпня, в Києві оголосили День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

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– Цього дня будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності, – заявив Кличко.

Крім того, в столиці 1 серпня заборонили проводити будь-які розважальні заходи.

Атака на Київ 31 липня: наслідки

Нагадаємо, що за даними ДСНС, кількість загиблих внаслідок масованої атаки РФ на Київ зросла до 12, постраждали, за даними КМВА, 135 людей.

Серед поранених відомо про 12 дітей. Міська влада раніше зазначала, що атака в ніч проти 31 липня – найбільша за кількістю поранених дітей у столиці.

Російські агресори атакували Україну більше ніж 300 дронами і 8 ракетами. Основна ціль – Київ.

Один з ударів у Святошинському районі припав на житлову багатоповерхівку, зруйнувавши весь під’їзд.

Загалом у Києві було пошкоджено понад 100 будівель, серед яких житлові будинки, дитячі садки, школи, медичні заклади та університет.

Постраждала також Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна з найстаріших у світі. Агресори пошкодили виробничі приміщення та частково приміщення готелю.

Вибуховою хвилею вибито близько 90 вікон. У Держкіно зазначають, що це найбільші подібні руйнування з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело : КМДА

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