Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 31 липня: ліквідовано ще 1 070 окупантів і 16 артсистем
Втрати ворога на 31 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 254-ту добу повномасштабної війни становлять 1 053 260 убитими й пораненими.
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Втрати ворога на 31 липня 2025 року
- особового складу – близько 1 053 260 (+1 070) осіб;
- танків – 11 067 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 066 (+1);
- артилерійських систем – 30 911 (+16);
- РСЗВ – 1 451;
- засобів ППО – 1 203 (+1);
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 894 (+209);
- крилатих ракет – 3 548;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 822 (+68);
- спеціальної техніки – 3 935.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 254-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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