Втрати ворога на 31 липня: ліквідовано ще 1 070 окупантів і 16 артсистем

Втрати ворога на 31 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 254-ту добу повномасштабної війни становлять 1 053 260 убитими й пораненими.

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Втрати ворога на 31 липня 2025 року

особового складу – близько 1 053 260 (+1 070) осіб;

танків – 11 067 (+1);

бойових броньованих машин – 23 066 (+1);

артилерійських систем – 30 911 (+16);

РСЗВ – 1 451;

засобів ППО – 1 203 (+1);

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 894 (+209);

крилатих ракет – 3 548;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 56 822 (+68);

спеціальної техніки – 3 935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 254-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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