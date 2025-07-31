Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 31 июля: ликвидировано еще 1 070 оккупантов и 16 артсистем
Потери врага на 31 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 070 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 254-й день полномасштабной войны составляют 1 053 260 убитыми и ранеными.
Сейчас смотрят
Потери врага на 30 июля 2025 года
- личного состава – около 1 053 260 (+1 070) человек;
- танков – 11 067 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 066 (+1);
- артиллерийских систем – 30 911 (+16);
- РСЗО – 1 451;
- средств ПВО – 1 203 (+1);
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 48 894 (+209);
- крылатых ракет – 3 548;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 56 822 (+68);
- специальной техники – 3 935.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 254-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.