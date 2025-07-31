Потери врага на 31 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 070 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 254-й день полномасштабной войны составляют 1 053 260 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери врага на 30 июля 2025 года

  • личного состава – около 1 053 260 (+1 070) человек;
  • танков – 11 067 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 066 (+1);
  • артиллерийских систем – 30 911 (+16);
  • РСЗО – 1 451;
  • средств ПВО – 1 203 (+1);
  • самолетов – 421;
  • вертолетов – 340;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 48 894 (+209);
  • крылатых ракет – 3 548;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56 822 (+68);
  • специальной техники – 3 935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 254-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Атака на Киев: повреждена школа и дома, есть погибшие и десятки пострадавших
атака на Київ 31 липня 2025 року

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.