Потери врага на 31 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 070 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 254-й день полномасштабной войны составляют 1 053 260 убитыми и ранеными.

личного состава – около 1 053 260 (+1 070) человек;

танков – 11 067 (+1);

боевых бронированных машин – 23 066 (+1);

артиллерийских систем – 30 911 (+16);

РСЗО – 1 451;

средств ПВО – 1 203 (+1);

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 48 894 (+209);

крылатых ракет – 3 548;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 56 822 (+68);

специальной техники – 3 935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 254-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

