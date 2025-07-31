Рада проголосувала за законопроєкт № 13533, що повертає повноваження НАБУ та САП
Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт президента Володимира Зеленського № 13533, який повертає повноваження НАБУ та САП.
Рада проголосувала за законопроєкт № 13533
331 депутат Верховної Ради за основу та в цілому проголосував за законопроєкт № 13533.
Напередодні, 30 липня, профільний комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо НАБУ та САП – як за основу, так і в цілому.
Як повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк комітет підтримав президентський законопроєкт, який повертає повноваження Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Голосування за законопроєкт № 13533 – реакція прем’єрки
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, коментуючи голосування за законопроєкт № 13533, підкреслила, що вдячна усім депутатам, які підтримали ініціативу для гарантування незалежності НАБУ і САП та захисту органів правопорядку від будь-яких зовнішніх впливів.
– Закон знімає питання щодо ризиків втручання в роботу антикорупційних органів та зміцнює всю систему правопорядку. Це чітка відповідь на очікування суспільства та наших європейських партнерів, – заявила Свириденко.
На її думку, цим голосування за законопроєкт № 13533 допомогло довести ще раз, що Україна є демократичною країною, яка дослухається до суспільної думки, поважає позиції громадян і зміцнює інституції.
Вона пообіцяла, що уряд України поінформує щодо ухваленого рішення усіх своїх партнерів.
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12414, який, за оцінками експертів і громадськості, послабив незалежність НАБУ та САП.
Хоча офіційна мета документа — врегулювання процедур розслідування зникнення осіб під час воєнного стану, він викликав критику через потенційне обмеження незалежності антикорупційних органів і розширення повноважень генерального прокурора.
Після підписання закону президентом та оприлюднення в офіційному виданні Голос України він набув чинності.
Це рішення викликало широкий суспільний резонанс. У низці міст України відбулися акції протесту.
У відповідь Володимир Зеленський подав до парламенту новий законопроєкт, який повертає повноваження НАБУ та САП.
Глава держави підкреслив: важливо, що громадяни гідно реагують на події, які стосуються принципів демократії.