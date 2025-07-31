Рада проголосувала за законопроєкт № 13533, що повертає повноваження НАБУ та САП

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт президента Володимира Зеленського № 13533, який повертає повноваження НАБУ та САП.

Рада проголосувала за законопроєкт № 13533

331 депутат Верховної Ради за основу та в цілому проголосував за законопроєкт № 13533.

Напередодні, 30 липня, профільний комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо НАБУ та САП – як за основу, так і в цілому.

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Як повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк комітет підтримав президентський законопроєкт, який повертає повноваження Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Голосування за законопроєкт № 13533 – реакція прем’єрки

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, коментуючи голосування за законопроєкт № 13533, підкреслила, що вдячна усім депутатам, які підтримали ініціативу для гарантування незалежності НАБУ і САП та захисту органів правопорядку від будь-яких зовнішніх впливів.

– Закон знімає питання щодо ризиків втручання в роботу антикорупційних органів та зміцнює всю систему правопорядку. Це чітка відповідь на очікування суспільства та наших європейських партнерів, – заявила Свириденко.

На її думку, цим голосування за законопроєкт № 13533 допомогло довести ще раз, що Україна є демократичною країною, яка дослухається до суспільної думки, поважає позиції громадян і зміцнює інституції.

Вона пообіцяла, що уряд України поінформує щодо ухваленого рішення усіх своїх партнерів.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12414, який, за оцінками експертів і громадськості, послабив незалежність НАБУ та САП.

Хоча офіційна мета документа — врегулювання процедур розслідування зникнення осіб під час воєнного стану, він викликав критику через потенційне обмеження незалежності антикорупційних органів і розширення повноважень генерального прокурора.

Після підписання закону президентом та оприлюднення в офіційному виданні Голос України він набув чинності.

Це рішення викликало широкий суспільний резонанс. У низці міст України відбулися акції протесту.

У відповідь Володимир Зеленський подав до парламенту новий законопроєкт, який повертає повноваження НАБУ та САП.

Глава держави підкреслив: важливо, що громадяни гідно реагують на події, які стосуються принципів демократії.

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