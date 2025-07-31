Зеленский после доклада МВД: атака на Киев была просчитана так, чтобы перегрузить ПВО
Ракетно-дроновая атака РФ на Украину в ночь на 31 июля была специально просчитана так, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны. Основной мишенью был Киев.
Об этом, по результатам доклада министра внутренних дел Игоря Клименко, сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.
Ночная атака на Киев 31 июля: доклад министра МВД
По словам Зеленского, сейчас все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей после российского удара по Киеву: спасатели ищут людей под завалами уже есть спасенные. Информация по каждой фамилии проверяется.
Глава государства отметил, что к настоящему времени известно о семи погибших, среди них ребенок.
— По городу десятки пострадавших в разных районах. По состоянию на это время оказана необходимая помощь 80 людям, 64 человека получили ранения в результате удара, в больницах находятся 50 человек. Среди раненых девять детей, — сообщил президент.
Он проинформировал, что в результате атаки в городе повреждены многие дома, в том числе жилые, другие гражданские объекты. Среди поврежденных объектов — одна из киевских мечетей.
— Атака была очень подлой и специально просчитана так, чтобы перегрузить систему ПВО. Киев был основной мишенью для Шахедов, других дронов и ракет, но также есть повреждения в других наших регионах, — уточнил Зеленский.
Он подчеркнул, что спасательные работы продлятся столько, сколько нужно для выяснения судьбы каждого человека.
— Сил и средств достаточно. Я благодарен каждому, кто работает для спасения людей и оказывает помощь, — добавил Президент.
Источник: Zelenskiy/Official