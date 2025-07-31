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Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Зеленский после доклада МВД: атака на Киев была просчитана так, чтобы перегрузить ПВО

атака на Київ 31 липня 2025 року
Фото: МВД

Ракетно-дроновая атака РФ на Украину в ночь на 31 июля была специально просчитана так, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны. Основной мишенью был Киев.

Об этом, по результатам доклада министра внутренних дел Игоря Клименко, сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Ночная атака на Киев 31 июля: доклад министра МВД

По словам Зеленского, сейчас все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей после российского удара по Киеву: спасатели ищут людей под завалами уже есть спасенные. Информация по каждой фамилии проверяется.

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Глава государства отметил, что к настоящему времени известно о семи погибших, среди них ребенок.

— По городу десятки пострадавших в разных районах. По состоянию на это время оказана необходимая помощь 80 людям, 64 человека получили ранения в результате удара, в больницах находятся 50 человек. Среди раненых девять детей, — сообщил президент.

Он проинформировал, что в результате атаки в городе повреждены многие дома, в том числе жилые, другие гражданские объекты. Среди поврежденных объектов — одна из киевских мечетей.

— Атака была очень подлой и специально просчитана так, чтобы перегрузить систему ПВО. Киев был основной мишенью для Шахедов, других дронов и ракет, но также есть повреждения в других наших регионах, — уточнил Зеленский.

Он подчеркнул, что спасательные работы продлятся столько, сколько нужно для выяснения судьбы каждого человека.

— Сил и средств достаточно. Я благодарен каждому, кто работает для спасения людей и оказывает помощь, — добавил Президент.

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Атака на Київ 31 липня 2025 року. Фото: МВС

Источник: Zelenskiy/Official

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