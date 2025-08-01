Примітивний та вразливий для РЕБ: що відомо про дрон Молния-1

У середу, 2 квітня, російський дрон Молнія влучив у багатоповерхівку у Київському районі Харкова. Внаслідок вибуху постраждали 5 людей, серед яких 10-річна дитина.

Раніше, а саме 16 січня, армія РФ атакувала FPV-дроном літакового типу Молния-1 Харків. Ворожий безпілотник влучив у проїжджу частину, внаслідок чого постраждали троє людей. Крім того пошкоджено п’ять авто.

Це не вперше, коли російські окупанти б’ють цими безпілотниками по українських містах. Ворог атакував цими дронами Харків минулого тижня, а також у листопаді 2024 року РФ.

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Що відомо про БпЛА Молния та наскільки він небезпечний для українців – Фактам ICTV розповів Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О. К. Антонова.

Що відомо про російський дрон Молния

Безпілотний літальний апарат (БпЛА) Молния — це примітивний російський ударний FPV-дрон літакового типу, а не безпілотник, що летить за GPS-координатами.

Як вказує Валерій Романенко, головною особливістю дрона є його вартість та примітивність: для нього потрібні найпростіші компоненти, які можна придбати на китайських маркетплейсах, а коштує він близько $300, якщо не додавати до цієї вартості бойову частину.

– Фанерний центроплан, пінопластові крила, ще кілька шматків фанери як поверхні управління, тобто керма. І на хребті в нього батарея електрична. Сам він оснащений електродвигуном. Має фанерну мотораму спереду і хвостове оперення позаду, – описує складові безпілотника Романенко.

З одного боку, низька вартість та простота у виробництві є перевагою цього БпЛА. Втім, як вказує Романенко, оскільки дрон вразливий для засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), його ефективність для роботи по більшості військових цілей є вкрай малою.

– Можна робити з лайна кулі. Є в історії випадки, коли лайном закидували міста, для того щоб там хвороби були. Але треба все ж таки якось зіставляти ефективність зброї з її вартістю. Якщо цей безпілотник не стійкий до РЕБ, що зараз повсюди використовується, то наскільки він корисний? Зараз засоби радіоелектронної боротьби масово використовуються як для індивідуального захисту, так і групового. Вони захищають цілі регіони, розташування штабів, підрозділів окремих, – каже експерт.

Водночас додає, БпЛА Молния-1 буде значно ефективніший для терору мирного населення, зокрема Харкова, ніж для ураження військових цілей.

Іншою перевагою для росіян є те, що дрон літакового типу може за інерцією летіти після того, як буде перерваний зв’язок з пілотом.

– Якщо у вас є антидронова рушниця, то вона квадрокоптер зупинить. А дрон літакового типу просто пролетить ту невеличку зону ураження, де є ця рушниця. Він може полетіти у ваш бік, або впасти раніше, або пролетіти далі, – пояснює Романенко.

Сам безпілотник може запускатись як з руки, так і з примітивної катапульти. А враховуючи простоту Молния-1, її в розібраному вигляді можуть переносити кілька військових, а потім зібрати на місці.

– Він примітивний. За 3 години збирається прямо на позиції. Збирають його з електродвигуном. Там все на гвинтах і дуже швидко робиться. Все на прямокутних формах: прямокутне крило, прямокутне оперення, прямокутне кермо. Про аеродинаміку не йдеться. Катапульта теж з двох металевих палок складається, в які вкладається цей дрон, – пояснює експерт.

Технічні характеристики дрона Молния-1

Розмах крила — ~ 1,5 м

Вага — до 10 кг

Бойове навантаження — 3 кг

Дальність дії — до 30 км

Час роботи — до 40 хв

Швидкість — ~ 20-25 м/сек (72-80 км/год)

Ціна — ~ $300

Вразливий для РЕБ

Російський безпілотник Молния має акумулятор, що дозволяє йому працювати близько 40 хв, за які цей БпЛА може пролетіти близько 30 км.

БпЛА Молния, попри примітивність своєї конструкції, може летіти навіть в негоду. Наприклад, у дощ за 40 хвилин роботи його фанери не встигнуть зіпсуватись, а акумулятор, що встановлений на “хребті” дрона, може бути обернутий плівкою від потрапляння вологи.

Водночас Романенко вказує, що він не такий небезпечний, як ті ж російські дрони Ланцет, які мають швидкість близько 300 км на годину та значно розвинутішу оптику, завдяки якій можуть захоплювати ціль для ураження.

Примітивні дрони Молния українські військові можуть в теорії збити навіть зі стрілецької зброї, якщо побачать в небі, оскільки рух таких БпЛА досить повільний.

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