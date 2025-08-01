Примитивный и уязвимый для РЭБ: что известно о дроне Молния-1

В среду, 2 апреля, российский дрон Молния попал в многоэтажку в Киевском районе Харькова. В результате взрыва пострадали 5 человек, среди которых 10-летний ребенок.

Ранее, а именно 16 января, армия РФ атаковала FPV-дроном самолетного типа Молния-1 Харьков. Вражеский беспилотник попал в проезжую часть, в результате чего пострадали три человека. Кроме того повреждены пять авто.

Это не впервые, когда российские оккупанты бьют этими беспилотниками по украинским городам. Враг атаковал этими дронами Харьков на прошлой неделе, а также в ноябре 2024 года РФ.

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Что известно о БпЛА Молния и насколько он опасен для украинцев — Фактам ICTV рассказал Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова.

Что известно о российском дроне Молния

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Молния — это примитивный российский ударный FPV-дрон самолетного типа, а не беспилотник, летящий по GPS-координатам.

Как указывает Валерий Романенко, главной особенностью дрона является его стоимость и примитивность: для него нужны простейшие компоненты, которые можно приобрести на китайских маркетплейсах, а стоит он около $300, если не добавлять к этой стоимости боевую часть.

— Фанерный центроплан, пенопластовые крылья, еще несколько кусков фанеры в качестве поверхности управления, то есть руля. И на хребте у него батарея электрическая. Сам он оснащен электродвигателем. Имеет фанерную мотораму спереди и хвостовое оперение сзади, — описывает составляющие беспилотника Романенко.

С одной стороны, низкая стоимость и простота в производстве является преимуществом этого БпЛА. Впрочем, как указывает Романенко, поскольку дрон уязвим для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), его эффективность для работы по большинству военных целей крайне мала.

— Можно делать из дерьма пули. Есть в истории случаи, когда дерьмом забрасывали города, для того чтобы там болезни были. Но надо все же как-то сопоставлять эффективность оружия с его стоимостью. Если этот беспилотник не устойчив к РЭБ, что сейчас повсеместно используется, то насколько он полезен? Сейчас средства радиоэлектронной борьбы массово используются как для индивидуальной защиты, так и групповой. Они защищают целые регионы, расположение штабов, подразделений отдельных, — говорит эксперт.

В то же время добавляет, БпЛА Молния-1 будет значительно эффективнее для террора мирного населения, в частности Харькова, чем для поражения военных целей.

Другим преимуществом для россиян является то, что дрон самолетного типа может по инерции лететь после того, как будет прервана связь с пилотом.

— Если у вас есть антидроновое ружье, то оно квадрокоптер остановит. А дрон самолетного типа просто пролетит ту небольшую зону поражения, где есть это ружье. Он может полететь в вашу сторону, или упасть раньше, или пролететь дальше, — объясняет Романенко.

Сам беспилотник может запускаться как с руки, так и с примитивной катапульты. А учитывая простоту Молнии-1, ее в разобранном виде могут переносить несколько военных, а затем собрать на месте.

— Он примитивный. За 3 часа собирается прямо на позиции. Собирают его с электродвигателем. Там все на винтах и очень быстро делается. Все на прямоугольных формах: прямоугольное крыло, прямоугольное оперение, прямоугольный руль. Об аэродинамике речь не идет. Катапульта тоже из двух металлических палок состоит, в которые вкладывается этот дрон, — объясняет эксперт.

Технические характеристики дрона Молния-1

Размах крыла — ~ 1,5 м

Вес — до 10 кг

Боевая нагрузка — 3 кг

Дальность действия — до 30 км

Время работы — до 40 мин.

Скорость — ~ 20-25 м/сек (72-80 км/ч)

Цена — ~ $300

Уязвим для РЭБ

Российский беспилотник Молния имеет аккумулятор, позволяющий ему работать около 40 мин., за которые этот БпЛА может пролететь около 30 км.

БпЛА Молния, несмотря на примитивность своей конструкции, может лететь даже в непогоду. Например, в дождь за 40 минут работы его фанеры не успеют испортиться, а аккумулятор, установленный на “хребте” дрона, может быть обернут пленкой от попадания влаги.

В то же время Романенко указывает, что он не так опасен, как те же российские дроны Ланцет, которые имеют скорость около 300 км в час и значительно более развитую оптику, благодаря которой могут захватывать цель для поражения.

Примитивные дроны Молния украинские военные могут в теории сбить даже из стрелкового оружия, если увидят в небе, поскольку движение таких БпЛА достаточно медленное.

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