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Илья Нежигай, редактор ленты
Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О. К. Антонова
8 мин.

Примитивный и уязвимый для РЭБ: что известно о дроне Молния-1

Дрон Молния: характеристики российского БпЛА: характеристики российского БпЛА

В среду, 2 апреля, российский дрон Молния попал в многоэтажку в Киевском районе Харькова. В результате взрыва пострадали 5 человек, среди которых 10-летний ребенок.

Ранее, а именно 16 января, армия РФ атаковала FPV-дроном самолетного типа Молния-1 Харьков. Вражеский беспилотник попал в проезжую часть, в результате чего пострадали три человека. Кроме того повреждены пять авто.

Это не впервые, когда российские оккупанты бьют этими беспилотниками по украинским городам. Враг атаковал этими дронами Харьков на прошлой неделе, а также в ноябре 2024 года РФ.

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Что известно о БпЛА Молния и насколько он опасен для украинцев — Фактам ICTV рассказал Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова.

Что известно о российском дроне Молния

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Молния — это примитивный российский ударный FPV-дрон самолетного типа, а не беспилотник, летящий по GPS-координатам.

Как указывает Валерий Романенко, главной особенностью дрона является его стоимость и примитивность: для него нужны простейшие компоненты, которые можно приобрести на китайских маркетплейсах, а стоит он около $300, если не добавлять к этой стоимости боевую часть.

— Фанерный центроплан, пенопластовые крылья, еще несколько кусков фанеры в качестве поверхности управления, то есть руля. И на хребте у него батарея электрическая. Сам он оснащен электродвигателем. Имеет фанерную мотораму спереди и хвостовое оперение сзади, — описывает составляющие беспилотника Романенко.

С одной стороны, низкая стоимость и простота в производстве является преимуществом этого БпЛА. Впрочем, как указывает Романенко, поскольку дрон уязвим для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), его эффективность для работы по большинству военных целей крайне мала.

— Можно делать из дерьма пули. Есть в истории случаи, когда дерьмом забрасывали города, для того чтобы там болезни были. Но надо все же как-то сопоставлять эффективность оружия с его стоимостью. Если этот беспилотник не устойчив к РЭБ, что сейчас повсеместно используется, то насколько он полезен? Сейчас средства радиоэлектронной борьбы массово используются как для индивидуальной защиты, так и групповой. Они защищают целые регионы, расположение штабов, подразделений отдельных, — говорит эксперт.

В то же время добавляет, БпЛА Молния-1 будет значительно эффективнее для террора мирного населения, в частности Харькова, чем для поражения военных целей.

Другим преимуществом для россиян является то, что дрон самолетного типа может по инерции лететь после того, как будет прервана связь с пилотом.

— Если у вас есть антидроновое ружье, то оно квадрокоптер остановит. А дрон самолетного типа просто пролетит ту небольшую зону поражения, где есть это ружье. Он может полететь в вашу сторону, или упасть раньше, или пролететь дальше, — объясняет Романенко.

Сам беспилотник может запускаться как с руки, так и с примитивной катапульты. А учитывая простоту Молнии-1, ее в разобранном виде могут переносить несколько военных, а затем собрать на месте.

Он примитивный. За 3 часа собирается прямо на позиции. Собирают его с электродвигателем. Там все на винтах и очень быстро делается. Все на прямоугольных формах: прямоугольное крыло, прямоугольное оперение, прямоугольный руль. Об аэродинамике речь не идет. Катапульта тоже из двух металлических палок состоит, в которые вкладывается этот дрон, — объясняет эксперт.

Технические характеристики дрона Молния-1

  • Размах крыла — ~ 1,5 м
  • Вес — до 10 кг
  • Боевая нагрузка — 3 кг
  • Дальность действия — до 30 км
  • Время работы — до 40 мин.
  • Скорость — ~ 20-25 м/сек (72-80 км/ч)
  • Цена — ~ $300
  • Уязвим для РЭБ

Российский беспилотник Молния имеет аккумулятор, позволяющий ему работать около 40 мин., за которые этот БпЛА может пролететь около 30 км.

Дрон Молния: характеристики российского БпЛА: характеристики российского БпЛА Фото 1

Дрон Молния-1 / Інфографіка: Факти ICTV

БпЛА Молния, несмотря на примитивность своей конструкции, может лететь даже в непогоду. Например, в дождь за 40 минут работы его фанеры не успеют испортиться, а аккумулятор, установленный на “хребте” дрона, может быть обернут пленкой от попадания влаги.

В то же время Романенко указывает, что он не так опасен, как те же российские дроны Ланцет, которые имеют скорость около 300 км в час и значительно более развитую оптику, благодаря которой могут захватывать цель для поражения.

Примитивные дроны Молния украинские военные могут в теории сбить даже из стрелкового оружия, если увидят в небе, поскольку движение таких БпЛА достаточно медленное.

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