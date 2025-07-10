Вимагали до $200 за одну машину: викрито чотирьох інспекторів Одеської митниці

Правоохоронці викрили чотирьох інспекторів Одеської митниці, які вимагали гроші за перевезення товарів.

Викриття митників здійснили прокурори Одеської обласної прокуратури спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області та слідчими ДБР у Миколаєві.

Як митники організували корупційну схему

Правоохоронці викрили чотирьох працівників Одеської митниці, які замість боротьби з контрабандою організували корупційну схему.

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За інформацією слідства, інспектори вимагали від підприємців хабарі за безперешкодне переміщення товарів через митний кордон.

Такса за кожен транспортний засіб становила від $120 до $200. З огляду на середній обсяг експортних перевезень, корупційна схема могла приносити до $5 тис. щотижня лише з одного пункту пропуску.

Наразі всім чотирьом митникам оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Прокуратура ініціює обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад. Досудове розслідування триває.

Джерело: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

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