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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Вимагали до $200 за одну машину: викрито чотирьох інспекторів Одеської митниці

Одеса митниця хабарі

Правоохоронці викрили чотирьох інспекторів Одеської митниці, які вимагали гроші за перевезення товарів.

Викриття митників здійснили прокурори Одеської обласної прокуратури спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області та слідчими ДБР у Миколаєві.

Як митники організували корупційну схему

Правоохоронці викрили чотирьох працівників Одеської митниці, які замість боротьби з контрабандою організували корупційну схему.

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За інформацією слідства, інспектори вимагали від підприємців хабарі за безперешкодне переміщення товарів через митний кордон.

Такса за кожен транспортний засіб становила від $120 до $200. З огляду на середній обсяг експортних перевезень, корупційна схема могла приносити до $5 тис. щотижня лише з одного пункту пропуску.

Наразі всім чотирьом митникам оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Прокуратура ініціює обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

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МиколаївМитницяОдеська областьПрокуратураСБУХабарництво
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