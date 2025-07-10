Вимагали до $200 за одну машину: викрито чотирьох інспекторів Одеської митниці
Правоохоронці викрили чотирьох інспекторів Одеської митниці, які вимагали гроші за перевезення товарів.
Викриття митників здійснили прокурори Одеської обласної прокуратури спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області та слідчими ДБР у Миколаєві.
Як митники організували корупційну схему
Правоохоронці викрили чотирьох працівників Одеської митниці, які замість боротьби з контрабандою організували корупційну схему.
За інформацією слідства, інспектори вимагали від підприємців хабарі за безперешкодне переміщення товарів через митний кордон.
Такса за кожен транспортний засіб становила від $120 до $200. З огляду на середній обсяг експортних перевезень, корупційна схема могла приносити до $5 тис. щотижня лише з одного пункту пропуску.
Наразі всім чотирьом митникам оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Прокуратура ініціює обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад. Досудове розслідування триває.
Джерело: Одеська обласна прокуратура
Фото: Одеська обласна прокуратура