Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку
Ми рекомендуємо
Відстрочки у Резерв+, повернення із СЗЧ та Доступні ліки: що зміниться з 1 серпня
Формула-1: де дивитися трансляції перегонів в Україні сезону-2025
Це мій урок: Денисенко висловилася про розлучення із Федінчиком
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Знищено рідкісну північнокорейську САУ Коксан на фронті ударом HIMARS – відео

Знищення північнокорейської САУ Коксан
Фото: Факти ICTV

На фронті українським захисникам вдалося знищити рідкісну ціль – північнокорейську важку 170-мм самохідну гаубицю М1989/М1991 Коксан.

Про це повідомляє 14 окремий полк безпілотних авіаційних комплексів Збройних сил України.

Знищення північнокорейської САУ Коксан

Як зазначається, група Крима 14 окремого полку БпАК виявила та скоригувала вогонь ракетної системи залпового вогню HIMARS по північнокорейській самохідній артилерійській установці Коксан.

Зараз дивляться

– Внаслідок ураження сталася вторинна детонація боєкомплекту: артилерійську установку повністю знищено, – йдеться у повідомленні.

Після цього стало відомо, що українським захисникам вдалося ліквідувати ще шістьох військовослужбовців розрахунку САУ.

Вперше 170-міліметрову північнокорейську САУ М1978 Коксан у Луганській області уразили бійці 412 полку безпілотних систем Nemesis у лютому 2025 року.

Станом на ранок 31 липня, Сили оборони України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загалом втрати військ РФ становлять 1 053 260 убитими та пораненими за підсумками 1 254 доби повномасштабної війни проти України.

Читайте також
Норвегія підтвердила готовність профінансувати Patriot для України
MIM-104 Patriot

Пов'язані теми:

HIMARSВійна в УкраїніФронт
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь