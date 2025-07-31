Знищено рідкісну північнокорейську САУ Коксан на фронті ударом HIMARS – відео

На фронті українським захисникам вдалося знищити рідкісну ціль – північнокорейську важку 170-мм самохідну гаубицю М1989/М1991 Коксан.

Про це повідомляє 14 окремий полк безпілотних авіаційних комплексів Збройних сил України.

Знищення північнокорейської САУ Коксан

Як зазначається, група Крима 14 окремого полку БпАК виявила та скоригувала вогонь ракетної системи залпового вогню HIMARS по північнокорейській самохідній артилерійській установці Коксан.

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– Внаслідок ураження сталася вторинна детонація боєкомплекту: артилерійську установку повністю знищено, – йдеться у повідомленні.

Після цього стало відомо, що українським захисникам вдалося ліквідувати ще шістьох військовослужбовців розрахунку САУ.

Вперше 170-міліметрову північнокорейську САУ М1978 Коксан у Луганській області уразили бійці 412 полку безпілотних систем Nemesis у лютому 2025 року.

Станом на ранок 31 липня, Сили оборони України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загалом втрати військ РФ становлять 1 053 260 убитими та пораненими за підсумками 1 254 доби повномасштабної війни проти України.

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