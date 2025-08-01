Відстрочки у Резерв+, повернення із СЗЧ та Доступні ліки: що зміниться з 1 серпня

Із 1 серпня в Україні набувають чинності важливі зміни, що зачеплять сфери торгівлі, соціальних виплат, мобілізації, медицини, залізничних перевезень та цифровізації військового обліку.

Серед головного – повернення штрафів за порушення касової дисципліни, нові категорії відстрочок у застосунку Резерв+, розширення програми Доступні ліки й обов’язкова верифікація квитків Укрзалізниці через Дію.

Що зміниться для українців з 1 серпня 2025 року – перелік змін у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Зараз дивляться

Штрафи за невидачу чеків зростуть до 150% вартості товарів

З 1 серпня суттєво підвищуються штрафи за порушення правил використання реєстраторів розрахункових операцій.

Як повідомила пресслужба ДПС, цього дня завершиться перехідний період, протягом якого діяли знижені штрафи у сферах торгівлі, громадського харчування та надання послуг.

У 2023 році розміри штрафів були тимчасово зменшені: 25% вартості товарів, робіт або послуг після першого порушення та 50% – кожного наступного.

Ці послаблення були запроваджені для полегшення адаптації бізнесу до нових вимог, однак з 1 серпня вони втратять чинність.

Штрафи за незастосування реєстраторів розрахункових операцій або невидачу чеків стягуватимуться в повному обсязі:

100% вартості товарів, робіт або послуг після першого порушення;

150% – після кожного наступного.

Виплати до Дня незалежності 2025

У 2025 році порядок надання разової грошової допомоги до Дня Незалежності залишиться без змін.

Заяви на отримання разової грошової допомоги до Дня Незалежності приймаються до 1 серпня. Подати документи можна у зручний для заявника спосіб:

особисто в сервісних центрах Пенсійного фонду або Центрах надання адміністративних послуг;

поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду;

онлайн через портал Пенсійного фонду.

У 2025 році порядок надання цієї одноразової виплати залишається незмінним. Відповідно до рішення уряду, затверджено розміри грошової допомоги – від 450 до 3 100 гривень.

Допомога передбачена для таких категорій громадян:

особи з інвалідністю внаслідок війни:

І групи – 3 100 грн;

ІІ групи – 2 900 грн;

ІІІ групи – 2 700 грн;

учасники бойових дій, постраждалі під час Революції Гідності, діти, ув’язнені у таборах – 1 000 грн;

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною – 3 100 грн;

члени родин загиблих захисників, вдови та вдівці померлих учасників бойових дій – 650 грн;

учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів – 450 грн.

Більшість громадян отримають виплату автоматично – без подання заяв. Йдеться про пенсіонерів, військовослужбовців і тих, хто має офіційне працевлаштування.

Безробітні та неофіційно працевлаштовані мають подати заяву самостійно.

Термін добровільного повернення військових із СЗЧ подовжено

В Україні до 30 серпня діє спрощена процедура повернення військових, які вперше самовільно залишили частину.

За даними ДБР, це передбачено законом, підписаним президентом Володимиром Зеленським 8 травня. Документ надає шанс військовослужбовцям, які вперше скоїли СЗЧ, відновити службу без кримінального переслідування.

У разі повернення до підрозділу військовим поновлюється грошове, продовольче, речове та інше забезпечення. Звільнення від відповідальності можливе за рішенням суду.

Механізм не поширюється на тих, хто залишив місце служби з 29 листопада 2024 року до набуття чинності закону.

У Резерв+ додадуть відстрочки для нових категорій українців

Наприкінці липня – на початку серпня у застосунку Резерв+ з’явиться можливість оформлення відстрочки для нових категорій громадян.

Про це повідомила ексзаступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Скористатися новою послугою зможуть:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вишів і профосвіти — якщо вони є в базі ЄДЕБО;

особи, чий чоловік або дружина має інвалідність І чи ІІ групи — за підтвердженими даними Мінсоцполітики, ПФУ та ДРАЦС.

– Розуміємо, наскільки важливо мати змогу подати заявку онлайн, без черг і візитів до ТЦК. Працюємо над розширенням сервісу для інших категорій, – зазначила Черногоренко.

Щоб подати заявку, потрібно натиснути на три крапки на головному екрані, обрати Подати запит на відстрочку та вказати свою категорію. Після розгляду користувач отримає сповіщення з результатом.

Міністерство оборони розпочало бета-тестування майбутніх відстрочок через застосунок Резерв+.

Для участі в тестуванні необхідно заповнити відповідну форму.

Програму Доступні ліки розширять

Кабмін схвалив рішення про розширення програми державної реімбурсації Доступні ліки. Зміни до Порядку реалізації програми медичних гарантій на 2025 рік впроваджено відповідно до рішення РНБО щодо посилення доступу українців до необхідних ліків.

Із серпня 2025 року до переліку безоплатних препаратів додадуть засоби для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань.

Зокрема, йдеться про препарати на основі індапаміду та торасеміду – для контролю тиску й зменшення набряків при серцевій недостатності, а також метилдопи – при гіпертензії, зокрема під час вагітності.

Реімбурсацію поширять на ліки з двовалентним залізом і фолієвою кислотою, які застосовують для профілактики та лікування анемії у вагітних і жінок після пологів.

Надавачі соціальних послуг звільняються від ПДВ

Із початку серпня надавачі соціальних послуг, внесені до відповідного реєстру, не сплачуватимуть ПДВ. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

У відомстві пояснюють, що мета змін – зробити соцпослуги доступнішими, зменшити фінансове навантаження на їхніх надавачів, стимулювати розвиток ринку та гармонізувати законодавство з європейськими підходами.

Пільга стосується організацій усіх форм власності, за умови їх реєстрації в Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг.

У Мінсоцполітики наголошують: звільнення від ПДВ забезпечить рівні умови для всіх гравців ринку, посилить конкуренцію за якість, сприятиме участі в нових проєктах та зменшить бюрократичний тиск.

Укрзалізниця вводить верифікацію через Дія.Підпис

З 1 серпня 2025 року Укрзалізниця запроваджує обов’язкову верифікацію через Дія.Підпис для купівлі або повернення квитків на низку популярних поїздів. Про це повідомила пресслужба компанії.

Мета нововведення – зменшення зловживань під час придбання квитків. Верифікація буде обов’язковою для таких рейсів:

№105/106 Одеса – Київ

№91/92 Львів – Київ

№29/30 Київ – Ужгород

№12 Львів – Одеса

№27/28 Київ – Чоп

Квитки на ці поїзди не можна буде придбати в касах.

Нові правила не стосуються поїздів зі спецрезервом для військовослужбовців. Вони, як і раніше, можуть купувати квитки через сервіс Укрзалізниці або Армія+.

Також верифікація через Дія.Підпис потрібна для купівлі квитків на популярні міжнародні напрямки. Завдяки цьому механізму вже сотні осіб, які мали квитки на чуже ім’я, не були допущені до посадки.

Мобілізацію та воєнний стан продовжено з 7 серпня

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану в Україні (№ 4525-IX) та загальної мобілізації (№ 4526-IX).

Як повідомляє пресслужба Верховної Ради, воєнний стан продовжено з 5:30 7 серпня 2025 року на 90 діб.

На такий самий строк продовжено і термін проведення загальної мобілізації.

У документах зазначено, що підставою для цих рішень є продовження збройної агресії Російської Федерації проти України.

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