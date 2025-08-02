Жителів мікрорайону Корабел закликають евакуюватися після удару по мосту в Херсоні

Через пошкодження автомобільного мосту, що з’єднує Херсон з мікрорайоном Корабел, місцевих жителів закликають терміново евакуюватися з Острова до інших районів міста.

Про це заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Мікрорайон Корабел Херсону – евакуація жителів

За словами Прокудіна, ворожий авіаудар у Херсоні по мосту до мікрорайону Корабел спричинив значні ускладнення в логістиці. Наразі складно доставляти харчові продукти, медикаменти, побутові та інші життєво необхідні товари.

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Крім того, пошкоджено газогін, через що мешканці Острова тимчасово залишаться без газопостачання.

Херсонська обласна та міська військові адміністрації наполегливо рекомендують людям, які залишаються у мікрорайоні Корабел, переїхати до інших районів Херсону, де їм буде надана необхідна допомога, зокрема у питанні проживання.

Прокудін наголосив, що українські військові контролюють ситуацію у Херсоні, а будь-які ворожі спроби будуть нейтралізовані негайно.

Детальні інструкції щодо евакуації з мікрорайону Корабел можна отримати, звернувшись до обласного контакт-центру за телефонами: 0800101102 або 0800330951.

Водночас інформацію про евакуацію можна отримати у своїх квартальних або за номерами контакт-центру Херсонської міської військової адміністрації: 0500404424 або 0989581790.

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У суботу, 2 серпня, російська армія атакувала автомобільний міст у Херсоні, який веде до мікрорайону Корабел, скинувши дві керовані авіабомби.

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